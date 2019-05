Mărturii şocante ale unei asistente despre calvarul de la locul de muncă. Da, se întâmplă în spitalele din România

O asistentă care a lucrat în sistem peste 40 de ani a făcut dezvăluiri despre calvarul de la locul de muncă pe social media. Scrisoarea deschisă a devenit virală. Pentru că nu a mai putut suporta umilinţele de zi cu zi, a iesit la pensie aniticipat, fără să-i mai pese că va fi penalizată, notează banatulazi.





"Cei care mai lucrează în UPU nu cred să mai reziste mai mult de 5 ani…Multă muncă, din ce mai mulți pacienți, uiți să mănânci, uiți să bei apă, ajungi la baie atunci când nu mai poți, numai îndatoriri, drepturi ioc, bătaie de joc, ,ărturiseţte asistenta. Dacă nu ești mai înțepată, te domină. Eu am pățit-o, am întrebat "poți să mergi la WC. De ce faci pe tine ?” Răspunsul a fost: pentru că ești plătită să mă speli”, mai mărturisește femeia în scrisoare.

Dar iată scrisoarea deschisă publicată de asistentă pe social media:

"Am lucrat în UPU și mă bucur că nu mai lucrez în asemenea loc…Televiziunile v-au înrăit împotriva noastră și, zilnic, de la prima oră, aveam ,,frigiderul plin” , eu și toată familia, inclusiv cei din cimitir… Am ieșit la pensie anticipat, nu mi-a păsat de penalizare, nu mi-a păsat că iau o pensie de r…t , după mai bine de 40 de ani de muncă. Am avut colegi care nu au beneficiat de pensie, au murit chiar foarte tineri…

Am fost o asistentă dedicată profesiei, empatică cu pacienții, muncitoare, dar în ultimii ani nu se mai putea…Numai fițe, pretenții, jigniri din partea aparținătorilor și chiar a pacienților. Cei care mai lucrează în UPU nu cred să mai reziste mai mult de 5 ani…Multă muncă, din ce mai mulți pacienți, uiți să mănânci, uiți să bei apă , ajungi la baie atunci când nu mai poți, numai îndatoriri , drepturi ioc, bătaie de joc cât cuprinde din partea celor care ar trebui să te lase în pace să te ocupi de rudele lor . În fiecare zi ești catalogat tare, ca să auzi, cu ,,zdrențe, proaste, idioate, nenorocite” pentru că nu îi lași pe aparținători lângă patul pacientului, că nu poți să le dai informații imediat ce au intrat pacienții, că doar ai un scaner în loc de ochi, că nu le dai atâtea explicații cât ar vrea ei să audă.

Tu preferi să te ocupi de pacienți care sunt din ce în ce mai mulți, de teancul de hârtii pe care trebuie să le completezi, din ce în ce mai multe, luându-ți din timpul alocat pacientului. Și care, oricum nu este real, pentru că îl completezi după câteva ore după un stop și o politraumă, oricum nu poți să contorizezi câte sonde de aspirație, câte seringi și de care fel ai folosit și oricum mai uiți câte ceva. Asta dacă ai noroc , dacă nu, le scrii ,,din burtă” , repede, la final de tură. În afară de urgențele reale, în fiecare zi te ocupi de cel puțin 5 pacienți, adunați de salvare de prin șanțuri sau de pe stradă, beți-manga, fără altă patologie, care te termină fizic și psihic, câteva ore. Vi s-a întâmplat să va ocupați de pacientul de lângă un ,,domn beat” și, în timp ce prindeți o linie venoasă , ,,domnul” să te ia la țintă cu jetul urinar, să simți cum îți curge pe spate ? Mie, da, mi s-a întâmplat, nu am un ochi și la spate…

În fiecare zi, cel puțin 4 oameni ai străzii, plini de păduchi, cărora, pe lîngă analize, EKG, perfuzie, le dădeam din mâncarea mea și apoi mă înjurau că nu le dau țigări, suc sau bere și se răzbunau întinzându-și fecalele pe pereți în timp ce tu te ocupi de alt pacient. Pe acești oameni nu-i judec, i-a înrăit viață, i-a înrăit soarta, i-a înrăit societatea care nu se ocupă de ei, i-au înrăit cei care le-au luat casele. Îi înrăiește alcoolul în care își îneacă amarul zilnic. Dar cu mintea îmbibată în alcool fac pe ei pentru că, în momentul în care sunt schimbați, să mai simtă o mâna de femeie în zona intimă …Sunt prea dură? Este realitate pe care voi nu o știți, dar pe care noi o vedem în fiecare zi.

Dacă nu ești mai înțepată, te domină. Eu am pățit-o, am întrebat ,,poți să mergi la WC ,de ce faci pe tine ?” Răspunsul a fost ,,pentru că ești plătită să mă speli”. Nu vor să meargă la adăposturi pentru că acolo sunt reguli, nu le respectă, sunt dată afară. Știați că, în UPU, nu sunt prevăzute norme de hrană pentru pacienți, nu figurează ca și internați și că acești oameni ai străzii, zilnic mănâncă din ce le dau aceste ,, zdrențe ” și din normă de hrană a medicilor de garda? Știați că acești oameni sunt aduși din strada cu hainele pline de pipi și fecale? "Zdrențele” astea îi spală, îi despăduchează, hainele ajung într-un sac și nu mai pot fi folosite, iar ei sunt îmbrăcăți, când cer să plece, că ,, îi arde gâtul" să mai bea ceva, sunt îmbrăcați cu haine aduse de noi toți de acasă ?

Cât am lucrat, nu am auzit sau văzut vreun aparținător, care treceau pe lângă ei și se plângeau ca ,, omul acela miroase ”, să cumpere un covrig de la magazinul din colț și să li-l dea, doar au stat ,,cu orele” pe coridoarele spitalului și poate nu mai aveau timp să ne tot înjure. Am avut acolo urgențe reale, dar mai mult non -urgente, sau chiar oameni care sunt, la o vârstă înaintată , singuri în casă , le este frică și cheamă salvarea, au patologia vârstei, sunt aduși în camera de gardă și le este mai bine când vorbesc cu noi , revine și a doua seară și a treia…

Cand pica ziua de Rusalii in 2019. Cate zile libere vor avea romanii

Pagina 1 din 2 12