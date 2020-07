”Am doi verișori care, din nefericire, au murit de Coivid 19. Tineri. Tineri. Da. Aveau șansă să trăiască dacă nu contactau acest virus”, a răspuns Raluca Turcan .

Cu toate astea, în celebra fotografie din biroul premierului, unde Ludovic Orban fuma și consumă alcool, Raluca Turcan era fără mască de protecție, deși ordinele de ministru prevăd folosirea măștilor de protecție în spațiile închise.

Cu toate astea, Raluca Turcan a lăsat să se înțeleagă că ,are toleranță zero pentru cei care au speculat cu prețurile la materialele sanitare.

„Dacă sunt lucruri ilegale, atunci trebuie să intervină DNA, aşa cum am văzut că s-a sesizat şi în cazul Unifarm, dacă există suspiciuni de ilegalitate, cine a profitat financiar în perioadă de criză, furând şi făcând lucruri ilegale, merită să zacă în puşcărie. Asta este opinia mea extrem de fermă. La mine nu va exista toleranţă pentru aşa ceva. Dacă există ‘tunuri’, atunci Parchetul să-şi facă datoria, să intervină şi să verifice dacă există aspecte de ilegalitate”, a declarat Turcan, la postul național de televiziune.

Vicepremierul a mai recunoscut că la momentul preluării guvernării, stocurile de medicamente și de materiale sanitare erau zero.

„Pentru că noi am preluat ţara fără niciun fel de stoc asigurat şi la momentul apariţiei crizei s-a derulat, a apărut o competiţie atât de acerbă internaţională, încât ţări cu relaţii bilaterale extrem de vechi au ajuns să-şi fure furnizorii una alteia. Am făcut eforturi uriaşe şi diplomatice pentru a asigura materialul necesar şi, evident, pentru a asigura materialul necesar am apelat la toate formele de achiziţie legale cu putinţă, tocmai pentru a răspunde de urgenţă unei situaţii de criză”, a mai spus Turcan.

Guvernul Orban se străduiește tot mai mult să îi convingă pe oameni că virusul există și că poate fi mortal, pentru o parte dintre cei care îl contactează.