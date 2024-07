Monden Marian Oprișan, imagini rare! Cu cine a fost surprins politicianul. Video







Marian Oprișan a fost surprins de către paparazzi EVZ în ipostaze mai puțin obișnuite publicului larg. Politicianul a ieșit cu soția sa, la unul dintre localurile din Nordul Capitalei.

Momentul nu a fost ratat de către paparazzi EVZ, mai ales că vicepreședintele CJ Vrancea nu se afișează în astfel de ipostaze. Cei doi ies de la un restaurant și par relaxați și încântați de experiența de acolo. Sunt îmbrăcați casual și nu par să se grăbească nicăieri.

Politicianul surprins în ipostaze inedite

Mihaela Arbănaș este director al Direcției de Dezvoltare și Promovare din cadrul CJ Vrancea. Ea i-a devenit soție lui Marian Oprișan în 2021 și este cu 19 ani mai tânără decât politicianul. Acest lucru nu pare să fi fost o problemă pentru cei doi, care au deci să își unească destinele după mai mulți ani de relație.

Culmea este că cea care s-a ocupat de prăjiturile politicianului de la nuntă este fiica lui din prima căsătorie. Marian Oprișan a mai fost căsătorit, dar a divorțat în 2003. În urma acelei uniuni, politicianul are o fiica. Mădălina, care acum are 30 de ani are o pasiune pentru prăjituri. De altfel ea este șefa laboratorului unei cofetării din Londra, așa că i-a fost ușor să se ocupe de dulciurile de la nunta tatălui său.

Fata lui Oprișan a făcut tortul miresei la cea de-a doua căsătorie a tatălui

Acest lucru denotă și faptul că tatăl are o relație foarte bună cu unica sa fiica, în ciuda divorțului de mama ei. Și Mihaela Oprișan are doi copii dintr-o altă căsătorie, mai exact o fată și un băiat. Iată că cei doi au reușit să împace aceste aspecte, astfel încât căsătoria lor să nu fie supusă presiunilor de ordin familial.

Marian Oprișan apare în continuare pe site-ul CJ Vrancea, drept cel de-al doilea vicepreședinte al instituției. Acesta a condus CJ Vrancea timp de 20 de ani, perioadă în care a fost ales și reales.