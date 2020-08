Hotărârea a fost adoptată la data de 30 iunie 2020, când Consiliul Local Constanța s-a întâlnit într-o ședință ordinară.

Printre Hotărârile luate cu acea ocazie s-a numărat și cea cu numărul 214.

Articolul 1 spune următoarele: „Se aprobă raportul de evaluare nr. 173673/10.09.2019, actualizat prin raportul de evaluare nr. 36751/24.02.2020, întocmit pentru terenul situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Aleea Lamia nr.8 (careu C2, lot 33), în suprafață de 2.858 mp, cu nr. cadastral 218682, ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu municipiul Constanța autentificat sub nr. 3256/30.07.2004, ce stabilește diferența de preț în sumă de 521.985,12 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice din <vile turistice P+2E> în <construire ansamblu cu funcțiuni pentru turism, apartamente de vacanță, locuințe permanente, amenajări ale spațiilor publice, semipublice . și private> conform certificatului de urbanism nr. 2868/30.07.2018 și memoriului de arhitectură întocmit de către SC Illustra Design SRL, în faza DTAC, anexat cererii nr. 160292/21.08.2019 (POT=62,54%, CUT=4, regim de înălțime P+8E, suprafață construită la sol=1.787,43 mp, suprafață desfășurată totală=11.429,10 mp)”, se arată în textul hotărârii.

Pe înțelesul tuturor, vila care „mai devreme” putea să construiască doar vile de 2 etaje, a fost împuternicită să ridice blocuri de 8 etaje.

Cum a pornit toată „manevra”?

Totul ar fi pornit de la „cererea și memoriul de arhitectură întocmit de SC Illustra Design SRL, faza DTAC, în luna noiembrie 2018, înregistrate sub nr. 160292/21.08.2019, prin care societatea BLUE BEACH SRL solicită emiterea avizului Direcției autoritare și sprijin operatori economici”.

Conform jurnaliștilor de la Newsweek imediat ce acea cerere a fost înregistrată, primarul Decebal Făgădău a început demersurile de aprobare în Consiliul Local.

Inițial nu a avut succesul pe care și l-ar fi dorit. Însă după aproape zece luni, la sfârșitul lui iunie a acestui an, când în Consiliul Local au fost puse „în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 94035/17.06.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr. 96248/22.06.2020”, situația s-a schimbat brusc.

La vot, 16 din 27 de consilieri au votat favorabil (balanța, conform surselor locale, a fost înclinată de consilierii PMP), astfel că cererea înaintată de firma Blue Beach SRL a fost aprobată.

Reacția primarului Decebal Făgădău în fața acestor afirmații

Contactat de jurnaliștii de la Newsweek România, primarul din Constanța a transmis doar că nu comentează: „nu doresc să ofer vreun punct de vedere cu privire la acest subiect.”

Este cunoscut faptul că Blue Beach SRL are patru deținători, dar jumătate din părțile sociale sunt deținute de către Aterina Global SRL, o firmă din Constanța.

„Aterina Global SRL are pachete mari de părți sociale sau de acțiuni la multe dintre companiile controlate de Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, acum la închisoare pentru corupție.

Astfel, Aterina Global SRL are 64,4% din Aqualand SRL (parcul de distracții Aqua Magic din Mamaia), deține acțiuni la Garden Shop Services SA (fosta Pomacost), compania care întreținea spațiile verzi din municipiu, mai are 50% din părțile sociale ale Tomis Marina Management SRL (la care a fost acționar chiar Radu Mazăre, potrivit declarației sale de avere depuse în 2008) și are și 50% la M.M. Recycling SRL, companie la care restul părților sociale sunt deținute de celebra Polaris M Holding SRL, firma de salubritate controlată de Mazăre și Sorin Strutinsky, ultimul condamnat la zece ani și opt luni închisoare și dat în urmărire generală pentru afacerile ilegale ale companiei”, mai notează jurnaliștii de la Newsweek.