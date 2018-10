Mâna criminală care a provocat moartea a 64 de tineri trebuie să plătească. Adevărul despre Colectiv! Editorial de Mirel Curea

Din reacțiile celor care au citit ultimul meu editorial, acela în care am scris despre tragedia de acum trei ani din Clubul Colectiv, despre marile semne de întrebare cu privire la cauzele care au provocat masacrul, înțeleg așa: nu numai mie mi se pare foarte ciudat faptul că părinții, copiii, rudele, în fine, aparținătorii, cei apropiați victimelor, nu s-au arătat deloc interesați de aflarea întregului adevăr.





Niciunii dintre ei nu par deloc mirați de faptul că, așa cum am mai spus, cei mai pricepuți specialiști ai țării infirmă teza oficială cu privire la tragedia petrecută. Îmi bazez această afirmație pe faptul că, acum mai bine de doi ani și jumătate, după ce am publicat Raportul de expertiză, ca și acum câteva zile, după ce am reluat subiectul, am primit numeroase reacții de la polițiști, pompieri, militari, chimiști, magistrați, avocați, ofițeri de informații și alți profesioniști cu experiență în materie de cercetare a unor cazurilor de acest gen, dar absolut nicio reacție din partea vreunui părinte de victimă.

Să fie limpede, Raportul de expertiză aflat la dosar conține concluziile la care au ajuns două autorități de necontestat în materie: prima, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă și, a doua, Departamentul de Chimie Organică „Costin Nenițescu”, din cadrul Universității Politehnice București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. Niciunul dintre experimentele științifice efectuate de specialiștii celor două entități de referință nu a reușit reconstituirea inițierii, a declanșării aprinderii, și nu a obținut vitezele de ardere de la Colectiv, ci viteze de cinci ori mai mici. Deci, la Colectiv au existat substanțe neidentificate până în prezent, care au declanșat aprinderea și au accelerat arderea la viteze de deflagrație. Pe de altă parte, în urma niciunuia dintre experimentele efectuate nu s-au obținut aceiași compuși de ardere cu cei care au rezultat în urma evenimentului real. Chiar nu interesează pe nimeni că experții au consemnat în Raportul lor posibilitatea ca în Club să fi existat și o altă substanță, „una sau mai multe”, care să fi realizat declanșarea incendiului și să fi generat o viteză extraordinară de extindere a focului, precum și să producă compușii de ardere rezultați, ceea ce introduce în discuție ipoteza unui mâini criminale?

Drept pentru care, rog pe oricine are vreo legătură cu acest caz, aparținător al unei victime decedate, supraviețuitor, apropiat al unor asemenea persoane, sau orice alt personaj cu cunoștiințe directe în această zonă, să ia legătura cu mine, pe adresa sau la telefoanele redacției, pe mail sau pe facebook, pentru a-mi împărtăși și a face public ceea ce știe și ce crede.

Vreau să se afle tot adevărul! Asta cred că trebuie făcut în memoria victimelor de la Clubul Colectiv!

