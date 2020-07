Mama lui Codin Maticiuc a primit, cu ocazia zilei ei de naștere, de la fiul ei, un cadou care a făcut-o să plângă. Mai multe vedete, cum ar fi și Anca Serea, au reacționat în legătură cu postarea făcută pe o pagină de socializare de Codin Maticiuc. Mai mult, el a publicat o nouă poză de album cu fiica sa, alături de mama lui, Smaranda Maticiuc.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Smaranda Maticiuc a fost sărbătorită de familie și de câțiva prieteni apropiați. În plus, fiul ei i-a mai făcut o surpriză cu totul specială. El a scris pe Internet câteva dezvăluiri emoționante despre modul în care mama lui l-a crescut și l-a educat. Codin Maticiuc a povestit care este regretul său în relația pe care o are cu mama sa.

“La mulți ani, mamă! Te iubesc”

“Ieri a fost ziua mamei mele. Prima mea dragoste și motivul pentru care astăzi sunt om. Cred că motivul pentru care mă descurc prin hătișurile vieții și am reușit în anumite domenii e tata. Dar tot ce înseamnă omenie am de la mama. Nu există om mai bun pe această planetă, Sunt convins de asta. Orfelinatul? Ideea ei. Faptul că toată viața am avut câini și pisici în curte, dar niciodată n-am avut voie să cumpărăm? Regula ei. «Cât timp există câini și pisici pe stradă care nu au ce mânca, noi salvăm. Nu cumpărăm».

Mamă, îți spun rar că te iubesc și-mi pare rău pentru asta. De cadouri, ce să mai zic, de mult am terminat ideile. Sper însă că de câte ori te gândești la nepoata ta, Smaranda, tu știi că am numit-o după tine din dragostea și respectul suprem.

La mulți ani, mamă! Te iubesc și n-am vrut să te supăr vreodată, deși știu că am făcut-o des” este mesajul scris de actor. El a făcut publică imaginea în care apar fiica lui și mama sa, Smaranda Maticiuc, potrivit cancan.ro.