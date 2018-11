MAIOR a DAT LOVITURA! E SĂRBĂTORIT la nivel PREZIDENȚIAL

Ambasadorul George Cristian Maior a lansat, la Washington, în calitate de autor, volumul „Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner” (America\'s First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), conform comunicatde presă remis de ambasada României în Statele Unite ale Americii.





