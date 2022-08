Macron denunță „imperialismul rusesc” în Africa și cere Algeriei să contribuie la lupta împotriva islamismului jihadist

Poate pentru prima dată în ultimele decenii, președintele francez a avut o întâlnire la Alger la cel mai înalt nivel instituțional cu președintele algerian, Abdelmadjid Tebboune, precum și cu miniștrii apărării, șefii de stat major ai armatei și înalți oficiali de securitate militară din Franța și Algeria, pentru a aborda împreună probleme strategice pentru Europa, Mediterana de Vest și Sahel, vasta bandă subsahariană care traversează continentul african.

În cadrul acestei întâlniri, Macron a denunțat imperialismul rusesc în inima continentului african. Președintele francez a adăugat: „Algeria are un rol-cheie în Sahel, din punct de vedere geografic, politic și militar. Dorința noastră de a ne consolida relațiile cu Algeria, în toate domeniile, pentru a împiedica mercenarii să își sporească prezența în regiune, începând cu mercenarii din grupul Wanger”. Wagner este o companie privată de mercenari ruși, controlată de un prieten personal al lui Putin. De mai bine de un an, Wager asigură securitatea personală a militarilor aflați la putere în Mali și este percepută în Franța ca o organizație militară în slujba prezenței și expansiunii Rusiei în Africa. Declarație în șase puncte Macron i-a cerut președintelui algerian o mai mare cooperare bilaterală pentru a combate islamismul jihadist în Sahel. Oficial, Algerul are statutul de țară neutră în Sahel.

Macron cere relansarea dialogului politic la nivel înalt

O astfel de cooperare este poate unul dintre punctele centrale ale declarației finale comune a lui Macron și a președintelui Abdelmadjid Tebboune, care are șase puncte de bază: „Relansarea dialogului politic la cel mai înalt nivel”. „Creați echipe bilaterale pentru a rescrie o istorie comună”. „Raționalizarea relațiilor și a mobilității, în domenii precum imigrația și călătoriile bilaterale. „Consolidarea activității comune în domeniile economic și energetic. „Consolidarea cooperării educaționale, științifice și culturale. „Un pact comun pentru a-i ajuta pe tineri, cu educație și mobilitate”.

În timpul vizitei sale în Algeria, Macron a dorit să viziteze și Oran, cel de-al doilea oraș al Algeriei, care a fost oraș spaniol între 1509-1708 și între 1732 și 1791. Macron a vizitat bastioanele și capela din Fortul Santa Cruz, care a fost, pentru o lungă perioadă de timp, un loc de pelerinaj spaniol.

Din acest loc extrem de simbolic al istoriei și al relațiilor hispano-franco-algeriene, Macron a mers în inima culturală a orașului Oran, un magazin minuscul, Disco Maghreb, celebru pentru difuzarea rag-ului, un gen muzical algerian care a simbolizat aspirațiile de libertate ale celor mai neliniștiți tineri algerieni. Macron a dorit să își încheie călătoria în Algeria cu aceste „escapade” stradale, primind un cald sprijin popular, pe care președintele l-a rezumat astfel: „Doresc să mă adresez Algeriei de mâine”. Fără a fi o călătorie de stat, „normalizarea strategică” dorită de Franța a dat roade: noi relații energetice la cel mai înalt nivel și o coordonare diplomatică și militară în Sahel, focar subsaharian de imigrație și de islamism jihadist.