Vedeta a povestit la Kanal D, în emisiunea Teo Show, despre relația cu soțul său, Alex Bodi, pe care o caracterizează drept foarte tensionată. Bianca Drăgușanu a arătat că acesta a sunat-o de ziua ei, chiar la miezul nopții și i-a reproșat că postează imagini vulgare pe rețelele de socializare.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe Instagram și care a considerat el că este prea vulgară. Puteam să-mi spună să o scot, nu să-mi facă teorie 45 de minute. Se pare că pe el îl nemulțumește acum faptul că eunt prea sexy”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Ea a izbucnit în plâns, spunând că nu știe ce să facă pentru a îmbunătăți lucrurile cu Alex Bodi.

„Eu tot încerc de un an jumătate, tot încerc să fiu cea mai bună variantă a mea. Eu sunt un om mândru de mine și de realizările mele. Consider că nu am ce să imi reprosez, mai ales în relația pe care o am cu actualul meu soț, cu oamenii alături de care lucrez (…) Eu sunt un om atât de transparent încât am ajuns de nu mai pot să mă prefac. Dacă simt să plâng, eu plâng. Dacă eram fericită, veneam și dansam”, a povestit vedeta.

Bianca Drăgușanu a mai arătat că se simte eliberată atunci când vorbește despre problemele ei și despre ceea ce i se întâmplă și de aceea a ales să apară la TV chiar de ziua ei.

„Sunt în situatia in care singurul lucru ca să mă descarc e ca să fiu asa, plângând de ziua mea, cine stie ce se poate intâmpla până diseară. Poate lucrurile se vor schimba în bine și se vor remedia. Inițial ieșisem să ieșim la un restaurant, dar datorită faptului că la mine lucrurile nu sunt foarte clare, încă nu știu ce o să fac. Știe toată lumea și știe o țară întreagă, vedeți cum sunt. Știu doar că azi e ziua mea și că ar fi trebuit să fiu fericită”, a arătat blondina.

În urmă cu ceva ani, Bianca Drăgușanu a fost la un pas de sinucidere, când a aflat că riscă invalididatatea din cauza unui groaznic accident. Atunci, a fost imobilizată timp de şase luni.

