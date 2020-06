Realizator DIGI 24: Imagini în direct în acest moment, doamnelor și domnilor, din Centrul Vechi, acolo unde premierul Ludovic Orban şi-a petrecut câteva zeci de minute. Să-l ascultăm:

Ludovic Orban: Am fost invitat de o gazdă bună la o plimbare în Centrul Vechi și am răspuns cu mare bucurie. Îmbinăm plăcutul cu utilul – discutăm de ce va să vină în perioada următoare.

Reporter: Ce ar putea să vină în perioada următoare, după 15 iunie?

Ludovic Orban: O să vă spun când luăm deciziile.

Reporter: V-aţi uitat la terasele din jur? Sunteți mulțumit de cum au fost implementate aceste restricții? Se menține distanța?

Ludovic Orban: Da, da. Cu siguranţă.

Reporter: Poartă lumea mască?

Ludovic Orban: Afară nu este obligatorie purtarea măștii. Este important să se stea câte patru la masă, să se respecte o minimă distanță fizică de protecție. Dar e o atmosferă plăcută. Încetul cu încetul, centrul istoric îşi revine la atmosfera…

Reporter: Când aţi fost aici ultima oară?

Ludovic Orban: Înainte de pandemie.

Reporter: Cum v-au primit oamenii? Ce au spus când v-au văzut?

Ludovic Orban: Prietenoşi… Normal că se bucură că pot să iasă, după atâta timp de stat în casă; după atâtea restricții, au ocazia să petreacă câteva minute, ore plăcute.

Reporter: De ce nu aţi plecat la mare, la munte, în acest weekend prelungit?

Ludovic Orban: Am venit de la Guvern… Pregătim programul economic și măsurile viitoare care vor fi adoptate după data de 15.

Reporter: /…/ faceţi un fel de teasing: am putea să ne așteptăm după 15 iunie, de exemplu, la redeschiderea granițelor pentru…?

Ludovic Orban: Mărturisesc că a fost ideea colegilor, care evident că mi-au pus pe masă și solicitările, de a face această plimbare, de încurajare a oamenilor să revină încetul cu încetul la normal – sigur, numai cu respectarea regulilor. Aţi văzut, când am intrat înăuntru mi-am pus mască.

Reporter: Nu v-a fost teamă că celelalte terase poate s-au speriat că aţi venit în inspecţie?

Ludovic Orban: Am eu față de inspector…?! Nu, de inspecţie se ocupă alte instituţii ale statului. Oricum, în această perioadă, sigur, le-am recomandat o prezenţă, fermitate, dar să solicite respectarea măsurilor fără să ia măsuri foarte dure din prima, să ceară conformarea şi să revină după aia, să verifice dacă există această conformare.

Reporter: Terasele funcţionează la jumătate din capacitate, având în vedere că trebuie să fie amplasate masele la o distanţă de 2 metri. E posibil ca după 15 iunie să se permită accesul clienţilor şi înăuntru?

Ludovic Orban: Când vom lua o decizie legată de acest subiect, o vom face publică.

Reporter: Dar aţi discutat asta cu patronatele…?

Ludovic Orban: Decizia, vă repet, nu este numai decizia mea, este o decizie pe care o luăm în consultare cu preşedintele României – după cum bine aţi văzut, a fost extrem de implicat în toată această perioadă pe evaluările de risc epidemiologic, pe posibilitatea de a impune măsuri de protecţie a oamenilor în diferitele activităţi pentru care se ridică restricţiile. Sigur, e în evaluare. În măsura în care lucrurile vor evolua normal, dacă nu vom asista la o creştere semnificativă a numărului de infectări, planul de deschidere treptată a tuturor activităţilor economiei va fi pus în practică.

Reporter: Evenimente în aer liber cu mai multe persoane prezente, poate…?

Ludovic Orban: Deocamdată am permis organizarea de evenimente cu maximum 500 de persoane. Deja peste 500 de persoane este foarte complicat, pentru că trebuie respectate nişte reguli de distanţă fizică care necesită mult spaţiu, şi e foarte greu de găsit spaţii care să permită unui număr foarte mare… În plus, e foarte greu de asigurat respectarea acestor reguli la mulţimi foarte mari de oameni.

Reporter: Domnul Vela vorbea despre nişte surprize plăcute după 15 iunie. Ne puteţi spune cam la ce să ne aşteptăm, ce surprize?

Ludovic Orban: Noi n-avem decât surprize plăcute.

Reporter: Puteţi să ne daţi un pont?

Ludovic Orban: Nu-mi place să mă hazardez. Ştiţi că am avut discuţii legate de reevaluarea, în baza procedurilor internaţionale şi a criteriilor de evaluare internaţionale, a riscului epidemiologic în fiecare ţară, care va permite excepţii pentru anumite ţări care sunt sub un indice, care este stabilit pe baza unei formule matematice, în baza evaluării făcute de INSP. Ţări unde există răspândire mică a epidemiei – de exemplu, Austria a ajuns la 400… şi nu ştiu câte cazuri active, Grecia e în situaţia asta, ştiu că Bulgaria e în situaţia asta… Sunt mai multe ţări unde este clar că a fost redus foarte mult numărul de persoane care sunt infectate şi unde nu va mai fi necesară măsura izolării la domiciliu la întoarcerea din ţara respectivă sau pentru cetăţenii ţării respective care vin în România.

Reporter: Deci ar putea să plece în concedii după această dată fără a…

Ludovic Orban: După ce se va lua decizia. Dar aţi văzut că am modificat hotărârea de guvern tocmai pentru a permite această reevaluare.

Reporter: Ce părere aveţi despre numărul mare de persoane care au plecat astăzi spre mare, spre munte? Aţi văzut ce cozi au fost…

Ludovic Orban: Sincer, mă bucur. Îi rog să respecte regulile, să se bucure de mare, de plajă, de activităţile specifice sezonului estival la mare fără să se îmbolnăvească. Şi pot să facă lucrul ăsta, să se simtă şi bine şi în acelaşi timp să evite îmbolnăvirea.

Reporter: Sincer vă întreb: v-a fost dor să staţi la o terasă, de vorbă cu prieteni, cunoscuţi?

Ludovic Orban: Având în vedere că n-am mai fost de la începutul epidemiei, n-am mai avut nicio ieşire – de fapt, mai demult, de când se permitea -, sigur, m-am simţit foarte bine. Şi chiar e plăcut să socializezi cu oameni apropiaţi şi inclusiv să vezi oamenii plimbându-se pe stradă.

Reporter: Ce aţi servit astăzi?

Ludovic Orban: Acum vă dau reţeta??

Reporter: Domnule Orban, mai doriţi să vă lăsaţi de fumat?

Ludovic Orban: Da. Cu siguranţă.

Reporter: Am văzut că aţi fumat…

Ludovic Orban: Ei, acum am fumat, dar mă bate gândul. Sărut mâna!