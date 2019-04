Liviu Dragnea, asaltat și de fani și de dușmani la Înalta Curte

Instanța supremă va relua, pe 20 mai, dezbaterile în apel cu privire la angajările fictive de la Protecția Copilului Teleorman, după ce l-a audiat pe Liviu Dragnea, la un termen de judecată care s-a desfășurat pe fondul scandărilor din stradă a sute de persoane venite să-l susțină sau, dimpotrivă, să-l huiduie pe liderul PSD.





Liviu Dragnea și-a croit drum cu greu printre cele două tabere de protestatari. Chiar dacă „dușmanii” îi strigau „la pușcărie!”, iar „fanii” scandau „PSD!, PSD!”, cu toți au tăbărât pe Dragnea în momentul în care a coborât din mașină, astfel încât acesta a fost scos de jandarmi din mulțime.

În sala de judecată, avocații au făcut totul pentru a obține amânarea procesului, primul demers fiind recuzarea unui judecător din complet, Simona Enceanu, despre care avocații lui Dragnea aveau dubii că ar fi imparțială, pe motiv că soțul ei ar fi „susținător PSD”. Un alt complet de judecători s-a întrunit pentru a judeca cererea de recuzare care, în final, a fost respinsă.

Avocații au cerut, apoi, amânarea dezbaterilor, până ce Curtea Constituțională se va pronunța cu privire la sesizarea lui Florin Iordache privind nelegalitatea completurilor de 3 judecători, programată pe data de 19 aprilie. În cele din urmă, completul de 5 judecători a decis să amâne dezbaterile pe 20 mai.

La termenul de ieri, Liviu Dragnea a declarat în fața judecătorilor că este nevinovat: „Nu am avut cunoştinţă că doamna Botorogeanu și doamna Stoica nu ar fi mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus că aceste două salariate nu se prezintă la locul de muncă. Nu am cerut nimănui, nu am făcut presiuni asupra nimănui pentru a le menţine pe cele două în funcţie”.

Liderul PSD: „E un dosar politic”

Liviu Dragnea a spus, în incheierea declaraţiei sale de la instanţa supremă, că din punctul lui de vedere dosarul DGASPC Teleorman este unul politic şi că, în cazul în care va fi condamnat definitiv, el vrea să ştie şi pentru ce anume. „Dacă voi fi condamnat, să ştiu şi pentru ce. Dincolo de sentimentul de nevinovăţie. Nu ştiu legătura dintre fascism şi procesul meu. Nu am avut niciodată discuţii cu Alesu Floarea (n.r. – directoarea de atunci a DGASPC) în sediul Consiliului Judeţean sau la mine în birou în legătură cu cele două inculpate. Sunt total nevinovat şi vă asigur, indiferent de ce decizie veţi lua, nu am ştiut că cele două doamne nu merg la serviciu şi consider că e un dosar politic”, a declarat Dragnea la final.

Dragnea, reactie SOC la adresa jandarmilor care l-au aparat la ICCJ! Ce a putut sa le spuna

Pagina 1 din 1