LIGA I. FCSB CÂȘTIGĂ lejer la Botoșani, Gigi Becali este DEZAMĂGIT. „Parcă e pe faleză, undeva la plimbare, parcă nu e pe teren. Nu poți să câștigi titlul cu astfel de jucători”

Gigi Becali l-a luat în vizor pe Alexandru Stan, după victoria obținută de FCSB, pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 3-1, în etapa a 20-a a Ligii I.





FCSB s-a impus în deplasare, la FC Botoșani, într-o confruntare desfășurată, duminică, în runda a 20-a a Ligii I Betano. Harlem Gnohere a deschis scorul în minutul 14, Cătălin Golofca a egalat în minutul 23. „Roș-albaștrii” au trecut din nou în avantaj după reușita lui Lucian Filip (38), scorul final a fost stabilit de Raul Rusescu (86). În ciuda succesului, Gigi Becali n-a fost încântat și l-a criticat pe Alexandru Stan.

„Sunt mulțumit de scor, dar nu-mi convine ce s-a întâmplat în a doua repriză. Avem o echipă valoroasă, dar nu una solidă. Nu inspirăm încredere. Dacă nu ai posesie când conduci cu 2-1, nu ești echipă mare. Am explicații, abia aștept să vină iarna să facem transferuri. Avem nevoie de doi fundași centrali, de mijlocași. Neapărat vreau să iau doi fundași centrali. Mijlocașii centrali n-au rațiune de joc, de asta nu avem posesie.Voi transfera și mijlocași centrali. Mai vorbim despre Iulian Cristea de la Mediaș, nu am făcut nicio ofertă. Nu știu pe cine iau, dar vreau să iau și doi fundași centrali. Andrei Burcă, nu știu, o să văd, dar vă spun că voi lua doi fundași centrali. Nu mai vreau să am adormiți pe teren! Cu CFR trebuie să jucăm cu Stan, care crede că e la Teatrul Boema. El se crede la teatru. Dacă vii după accidentări, dai loburi la mișto? Ești la tenis, mă? Stan parcă e pe faleză, undeva la plimbare, parcă nu e pe teren. Nu poți să câștigi titlul cu astfel de jucători. Eu aș juca cu Mihai Roman fundaș stânga", a spus Becali la Digi Sport.

FCSB se află la egalitate de puncte cu CFR Cluj (40), ardelenii vor juca, luni, cu Viitorul.

