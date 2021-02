Într-un an provocator în care toți am fost nevoiți să ne schimbăm viață, să facem făță unor probleme la care nimeni nu se gândea până în 2020, o mare parte dintre liderii care activează în beneficiul copiilor s-au reinventat, și-au activat curajul și puterile interioare pentru a dărui susținere și ajutor copiilor, părinților și profesorilor. La Gala Lideri pentru Liderasi – 2021, powered by Itsy Bitsy ne amintim de proiectele sociale desfășurate anul trecut și aducem recunoștință și aprecierea noastră Liderilor pentru Liderasi.