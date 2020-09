Prezența la vot în județul Brașov este de 40,49%. În total, au votat 211.066 de alegători, ceea ce înseamnă 34,39%.

La Brașov, duelul principal s-a dat între actualul și eternul primar al orașului, liberalul George George Scripcaru vs. senatorul USR Allen Coliban.

La șefia Consiliul Județean Brașov, PNL candidează cu Adrian Veștea, PSD cu fostul senator Marian Rasaliu, iar USR-Plus, cu deputatul Tudor Benga.

După afișarea rezultatelor exit pollu-rilor liderul PNL Braşov, Adrian Veştea, a declarat, duminică, că, alături de ceilalţi candidaţi ai organizaţiei judeţene, este „cu conştiinţa împăcată”, menţionând totodată că are convingerea că „PNL va rămâne prima forţă politică a judeţului” după aceste alegeri.

Adrian Veştea susține că„ PSD a fost înfrânt”

„Suntem cu conştiinţa împăcată, am făcut tot ceea ce am putut, am prezentat cei mai buni candidaţi în fiecare localitate în parte, am făcut eforturi să convingem alegătorii că suntem singura alternativă.

Am convingerea că vom păstra rezultatele câştigate de-a lungul timpului şi vom rămâne principala forţă politică a judeţului”, a afirmat Veştea.

Despre rezultatele exit-pollului pe Capitală, Adrian Veştea a spus că acestea se datorează premierului Ludovic Orban.

„Sunt rezultate care, în mare măsură, i se datorează premierului, datorită eforturilor pe care le-a făcut în decursul negocierilor, pentru a crea o alternativă la PSD. (…)

Chiar dacă erau mulţi colegi care nu agreau această situaţie, iată că s-a demonstrat că avut încă o dată fler şi a gândit o situaţie bună pentru dreapta şi PSD a fost înfrânt”, a punctat Adrian Veştea.

George Scripcaru a spus că în anul acesta a fost o campanie atipică

De asemenea, George Scripcaru, primarul Brașovului a spus că anul acesta a fost o campanie atipică în contextul pandemiei de coronavirus.

„Au fost ca orice rundă de alegeri de până acum, cu o campanie atipică, adaptată pandemiei, nu mai este o campanie clasică, să poţi să te întâlneşti cu oamenii.

Mie mi-a fost mai greu din acest punct de vedere, să şi administrezi, să şi faci campanie şi să şi reacţionezi, să gestionezi un parcurs de genul acesta (…), dar mi-am făcut treaba.

Prezenţa este puţin mai mică decât în 2016 din datele pe care le am, dar este de înţeles în actualul context pe care îl parcurgem. Nu mi se pare un lucru nelalocul lui. Important este că aceste alegeri au avut loc, suntem într-un parcurs ciclic electoral, indiferent ce se întâmplă, viaţa trebuie să meargă înainte, cu unii sau fără unii, cu prezenţă mai redusă, rezultate spectaculoase sau mai puţin aşteptate”, a spus Scripcaru.

El a subliniat că numai după rezultatele votului se va vedea dacă PNL „a câştigat alegerile într-un fel sau altul”.

„Să vedem voturile, procente, să ne dăm seama dacă am făcut bine sau trebuia făcut altceva, dacă am reuşit să răspundem aşteptărilor alegătorilor şi dacă am câştigat aceste alegeri într-un fel sau altul. (…)

Am observat că la Constanţa este un scor destul de interesant, la unul dintre sectoarele Capitalei este egalitate între doi candidaţi.

Asta este, când s-au canibalizat unii pe alţii şi voturile au mers pe un anumit segment electoral şi atunci a câştigat celălalt, e o chestiune de strategie electorală”, a afirmat George Scripcaru, potrivit agerpres.ro