Liban, atacat de Israel. Numărul 2 din Hamas a fost ucis la Beirut într-un atac cu dronă. Video

Liban, atacat de Israel. O dronă israeliană a lovit marţi un birou al Hamas din suburbia sudică a Beirutului. Explozia a avut loc marţi seară în cartierul Dahiyeh. Atacul a survenit într-un moment de tensiuni sporite între Hezbollah şi Israel. Mai exact, mişcarea palestiniană avea un birou găzduit de fieful Hezbollah din capitala libaneză. Atacul s-a soldat cu patru morţi.

O dronă israeliană a lovit marţi un birou al Hamas din suburbia sudică a Beirutului, omorând patru persoane, a anunţat presa de stat libaneză.

„Patru persoane au fost martirizate (termenul pentru ucise) şi alte câteva persoane au fost rănite atunci când a fost vizat biroul Hamas”, în suburbia sudică a Beirutului, considerată un bastion al mişcării Hezbollah care este susţinută de Iran, a declarat Agenţia Naţională de Ştiri din Liban (NNA).

Explozia a avut loc marţi seară în Dahiyeh şi a survenit într-un moment de tensiuni sporite între Hezbollah şi Israel.

Purtătoarea de cuvânt a Hezbollah a declarat pentru cotidianul libanez L’Orient-Le Jour că a fost „un asasinat cu rachetă, cu ţintă precisă”.

Saleh al-Arouri, numărul 2 al organizaţiei palestiniene Hamas, a fost ucis marţi într-un atac israelian cu dronă în timp ce se afla într-o suburbie a Beirutului, capitala Libanului, a anunţat televiziunea Hamas. Doi oficiali libanezi din domeniul securităţii au confirmat informaţia pentru AFP.

There has been a significant explosion (possibly a series) in Beirut’s southern suburbs.

The cause is not totally confirmed, but Lebanon’s state-owned National News Agency is saying an Israeli drone targeted a Hamas office there. pic.twitter.com/5Ciu6Lf8M6

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) January 2, 2024