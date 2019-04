LIGA I. FCSB a trecut de Sepsi Sfântu Gheorghe și a redus diferența față de lidera CFR Cluj. Gigi Becali: „Nu am văzut spirit de război”

FCSB s-a impus cu 2-0 în confruntarea cu Sepsi Sfântu Gheorghe, disputată, luni, pe „Arena Națională”, în runda a 4-a a play-off-ului campionatului intern.





FCSB a câștigat cu 2-0 disputa cu Sepsi, dar n-a reușit să convingă în fața unei echipe resemnate și fără perspective în play-off. Scorul a fost deschis în a doua repriză, după ce Harlem Gnohere a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 51. Florinel Coman a punctat și el în minutul 59, iar „roș-albaștrii” și-au trecut în cont trei puncte prețioase. FCSB este pe locul al 2-lea. cu 34 de puncte, la trei lungimi distanță de lidera CFR Cluj. Pe poziția a treia a ierarhiei se află formația CS „U” Craiova, cu 30 de puncte.Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, n-a fost impresioant de victoria obținută, luni, de elevii lui Mihai Teja. Latifundiarul din Pipera și-a criticat fotbaliștii, care au părut că joacă fără nerv.

„Sunt mulțumit pentru că am câștigat cu 2-0. Am jucat doar noi. Dar parcă nu am văzut spirit de război. De exemplu, Dennis Man nu mi-a plăcut deloc. Un jucător de 60 de milioane nu are voie să joace mai relaxat! O echipă mare făcea posesie la 2-0. De ce te duci să dai golul 3? Pentru ce îți trebuie? Asta înseamnă maturitate și experiență. Pentru ce ai nevoie de 3-0? De ce să riști? Poate dă Sepsi gol, se face 2-1 și intri în panică. Pentru ce? Trebuia să ținem de minge, să pasăm și să avem posesia”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

