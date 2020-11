16 noiembrie

Leonidele de anul acesta sunt o ploaie, nu o furtună! HOROSCOPU LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 noiembrie s-au născut împăratul Tiberiu, Jean le Rond D’Alembert, Rodolphe Kreutzer, Paul Hindemith, José Saramago, Andrei Mureşanu, Ion Şahighian, Dumitru Stăniloae, Ion Cristoiu.

Nimic important în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Ap şi Evanghelist Matei.

Ploaia de meteoriți Leonide din 2020 se așteaptă să atingă vârful în dimineața zilei de 17 noiembrie, în orele întunecate dinaintea zorilor.

Minunata ploaie de meteori Leonide din noiembrie este activă în perioada 6-30 noiembrie, în fiecare an. Vârful este așteptat, în anul 2020, în noaptea, spre dimineață, a zilei de 17 noiembrie. Ploia de stele are loc când lumea noastră traversează calea orbitei cometei 55P / Tempel-Tuttle. La fel ca multe comete, Tempel-Tuttle și-a împodobit orbita cu bucăți de resturi. Atunci când aceste resturi cometare intră în atmosfera Pământului și se vaporizează, vedem ploaia de meteoriți Leonide. În anul 2020, Luna – într-o fază în creștere – va apune seara devreme, pentru a oferi cer fără Lună după miezul nopții, când de obicei se văd cei mai mulți meteori. Deși acest roi de meteori este cunoscut pentru furtunile sale periodice, în acest an nu se așteaptă nicio furtună de meteori. Termenii folosiți sunt: meteor pentru o stea căzătoare, meteorit dacă ajunge pe Pământ, ploaie de stele dacă are un număr mediu, până la câteva zeci de meteori pe oră, furtună de meteori, dacă numărul stelelor căzătoare se ridică la cel puțin câteva sute, o mie pe oră.