LECŢIE de MANIPULARE: „Dacă un postac de la PMP a reuşit performanţa să genereze o asemenea reacţie din partea celor cu #, gândiţi-vă ce pot face nişte servicii de informare ostile României ”. FOTO în articol

În postarea sa, preotul Chris Terhes, demască metodele de manipulare de pe social media, şi vine cu încă un exemplu clar despre cum au lucrat cei cu #rezist şi cât de uşor, oamenii, au luat informaţia ca atare fără să se întrebe dacă este din Piaţa Victoriei sau nu. Dacă veţi privi fotografia, veţi observa numărul imens de aprecieri şi distribuiri pe care le-a primit acel fals.





Dovada usurinţei cu care adeptii # sunt si se lasă manipulati este postarea de mai jos, a preşedintelui Coaliţiei românilor din SUA.

"Aurel Avasiloae", un postac al PMP, a postat pe data de 12 august o fotografie cu un politist care ii da un picior in cap unei femei incatusate, cu mainile la spate, care statea in fund pe bordura.

Fotografia FAKE distribuită intens pe reţelele de socializare

Cu toate ca, imediat dupa ce poza a fost pusa pe Facebook de acesta, destui au spus ca in poza nu e vreun jandarm roman si nu are legatura cu protestele din 10 august, ci e un politist american care face ceea ce vedeti in poza, totusi, peste 58.000 de persoane au dat share acestei poze.

Unii dintre cei care au dat share chiar postau mesaje de indignare, ca uitati ce fac, nu se poate asa ceva, vinovatii sa fie trasi la raspundere.

Protestele violente au fost pe 10 august, poza a fost postata pe 12. Orice persoana cu minima ratiune, uitandu-se la poza putea avea, daca nu certitudini macar dubii cu privire la faptul ca in poza ar fi un politist sau jandarm roman si ca actiunea polistului ar fi avut legatura cu 10 august.

Imbracamintea politistului, modul cum era incatusata femeia, cum statea, statia din spatele curelei politistului sunt detalii pe care le vezi de la o posta in aceasta poza si ar fi trebuit automat sa ridice oricui semne de intrebare daca poza ar avea sau nu legatura cu protestul din 10 august.

Dupa cum vedeti, insa, pentru peste 58.000 de persoane care au dat share fie era cert ca in poza e vorba despre un jandarm roman care loveste o femeie, fie nu i-a interesat, ci s-au folosit de poza pentru a mai pune gaz pe foc si a-i incita pe oameni.

In universitatile americane, mai ales in facultatile de comunicare, se fac studii aprofundate pe modul usurintei cu care oamenii ajung sa raspunda la astfel de stimuli emotionali, fara sa mai treaca ceea ce vad ori aud prin filtrul ratiunii.

Fotografia aceasta va arata cat de usor poate fi manipulata aceasta masa care-si pune # in fata si crede ca lupta pentru idealuri nobile.

Daca un postac de la PMP a reusit performanta sa genereze o asemenea reactie din partea celor cu #, ganditi-va ce pot face niste servicii de informare ostile Romaniei cu masa aceasta de oameni care crede orice, daca are eticheta potrivita, fara sa cerceteze.

Intentionat nu spun ca aceasta masa de oameni, care raspunde la stimuli externi (imagini, cuvinte, slogane) fara sa mai gandeasca, asemenea catelei lui Pavlov, este o masa "spalata pe creier".

Acestia sunt oameni care pur si simplu nu si-au dezvoltat simtul critic pentru a filtra asemenea informatii, deoarece Romania nu a mai fost supusa unui asemenea razboi psihologic cum e supusa acum.

(...)Ar fi rolul jurnalistilor sa explice aceste lucruri si sa cheme lumea sa-si puna intrebari, dar cand ei insisi sunt propagandisti ori sclavi, adevarul nu mai conteaza. Acesta e doar unul dintre fake-urile care au ajut virale pe Facebook cu ocazia acestor proteste si va confirma cat de usor sunt de manipulat aceste persoane.

Intrati pe postarea cu poza respectiva, vedeti daca aveti prieteni care i-au dat like sau share, si arati-le adevarul. Explicati-le ca e bine sa-si puna intrebari, nu sa ia totul nemestecat.

Postarea cu poza fake aici: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1799358746838004&set=a.270702889703605.59699.100002916890546&type=3&theater

Poza reala a fost scoasa din acest CLIP Priviti clip-ul pentru a vedea contextul. Evident, ce se intampla acolo nu are nimic de-a face cu protestele din 10 august din Romania", a comentat preotul Chris Terhes pe pagina personală de Facebook.

