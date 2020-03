Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică jr., a devenit antreprenoare. Ea și-a deschis o afacere în domeniul educațional, o școală de dans și de arte. Copiii pot lua lecții de dans, canto, dicție, nutriție, interpretare scenică și respirație. Părinții plătesc 600 de lei pe lună, iar lecțiile se desfășoară de două ori pe săptămână, conform playtech.ro.

Recent, Lavinia Pîrva a fost în centrul unor controverse, aceasta fiind „acuzată” că și-a făcut operații estetice. Ea a negat că ar fi apelat la intervenții chirurgicale.

„În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am facut publice de fiecare dată! În al doilea rând, menționez că, tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea!”, a spus Pîrva.

