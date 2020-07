„Mă simt foarte bine, mă duc să joc un fotbal. E important că acum râdem, dar aveam un cheag mare de sânge, care putea să plece la inima și să mor. Acum facem haz de necaz.

Eu sunt foarte fricos. Acum, când s-a terminat, îmi dau seama că dacă nu veneam, chiar puteam să mor. Dacă aveți varice, măcar să mergeți la control, să nu ajungeți ca mine, Doamne Ferește”, spune Mihai Mitoşeru în primul său clip postat online, după operaţie.

Medicul care s-a ocupat de el a declarat că un cheag de sânge îi pune viața în pericol. Acesta a explicat cum de la un lucru atât de mic, care pare neînsemnat, se poate ajunge la o condiție mult mai gravă.

„Am observat cheaguri sanguine de diverse dimensiuni, a trebuit să facem operația de urgență, să le scoatem, pentru că altfel, se duceau la inimă. Apărea o embolie cardiacă sau la plămâni și se încheia”, a spus medicul lui Mitoșeru, conform RomaniaTV.

Cum s-a ajuns aici?

Adriana Bahmuțeanu, o bună prietenă de a sa, l-a îndemnat să mai facă un control, doar ca să se asigure că totul e bine. În urma controlului de rutină, medicii au observat o anormalitate.

„Sunt acasă, mă recuperez. După operație zâmbetul îți reapare pe buze. Încep sa realizez ce se putea întâmpla.

În urmă cu 3 ani, socrul meu a murit din același motiv! Dacă nu mă suna Adriana Bahmuțeanu să mă întrebe dacă nu vreau să mai fac un control, ca să văd dacă totul e bine, habar nu aveam că am un cheag de sânge care putea pleca în orice clipă către inimă!”, a completat Mitoșeru

„Putea să moară oricand. Noi am mers la un control banal și medicul nu l-a lăsat să plece. A zis că are risc mare de deces. Mihai s-a albit la faţă. A intrat în panică, m-am speriat și eu. Am hotărât să facă intervenția pe loc”, a povestit Adriana Bahmuţeanu.