Majoritatea, întradevăr, au ce arăta. Este sezonul estival iar plajele de pe litoral și piscinele de lux sunt pline de vedete. Cel mai la îndemână este telefonul mobil, cel care este „vinovat” de selfie-urile care devin apoi aducătoare de like-uri.

La vârsta de 40 de ani, Corina Bud arată foarte bine și a făcut o mulțime de like-uri cu pozele ei „fierbinți”.

Corina Bud este cunoscută ca fiind una dintre cele mai excentrice și mai lipsite de inhibiții artiste de pe scena muzicală din țara noastră. De-a lungul timpului, vedeta a pozat mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, etalându-ți formele în toată splendoarea.

Ultimele poze ale Corinei Bud sunt făcute într-o livadă. Bineînțeles în bikiniim cum altfel?

Cântăreața poartă bikini minusculi și a pozat în așa fel încât să-și scoată în evidență posteriorul ferm și bombat. Ei bine, acum jumătate dintre bărbații din România pot să doarmă liniștiți! Știu că diva este dezbrăcată în livadă și până vine toamna ă să tot fie acolo.

Desigur, au curs like-urile pe rețelele de socializare la vederea Corinei Bud dar și comentariile din partea internauților.

”Frumoasă poză”, ”Te doare la…”, ”cea mai sexy femeie din univers”, ”Uimitor de frumoasă”, ”Sexy și frumoasă foc”, ”Ești foarte fruymoasă”, ”Superbă”, ”Ce probleme trebuie să ai să postezi ceea ce postezi…”, ”Arăți minunat”, i-au transmis cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Corina Bud mărtuirisea într-un interviu că este foarte mulțumită de felul în care arată.

Sub nici o formă nu m-am gândit să îmi pun silicoane. Mă încântă bustul meu aşa mic cum e şi consider că e mult mai sexy aşa. Sunt ok cu sânii mei mici, de Kate Moss. Toată lumea are sâni puşi, însă eu mă simt mai specială aşa, compensez cu un posterior de J Lo.!”, spunea Corina Bud.

Corina Bud, este dihn Satu Marte și a debutat în anul 2004 cu albumul „Noi Doi”, produs de Marius Moga. Piesa care dă numele albumului a ajuns pe locul 4 în Romanian Top 100.

În plan personal, Corina Bud a fost căsătorită cu Nelu Bud, împereună cu care are un băiat care se numește Robin, potrivit tacataca.prosport.ro