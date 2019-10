Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține că în Direcția Națională Anticorupție nu a existat niciodată o secție de investigare a magistraților. Mai precis, în primul interviu acordat în calitate de procuror șef european, pentru Ziare.com, ea a spus: „În DNA nu a existat o secție de investigare a magistraților. A existat un serviciu pentru investigarea faptelor din Justiție. El a fost creat ca urmare a faptului ca în raportul MCV unul dintre obiective a fost un sistem de justiție curat.



Serviciul nu a cercetat doar procurori sau judecători. Au fost cercetați și executori judecătorești, avocați sau chiar persoane făra nicio calitate, care spuneau „dă-mi 10.000 de euro ca îl cunosc eu pe judecător sau pe procuror și îți solutionez dosarul”, deci trafic de influență.



Am vazut și ideea ca acest serviciu ar fi fost ceva ascuns si nimeni n-ar fi stiut de el. Procurorul sef al acestui serviciu a fost numit de CSM în urma unui interviu, totul a fost public. La fel s-a spus și despre protocolul cu SRI, că a fost ceva secret. Nici vorbă! În raportul de activitate din 2009 și 2012, în care am spus public ce am facut în calitate de procuror general, este trecută și încheierea protocolului cu SRI. Conținutul era clasificat, dar de protocol se știa. Deci în DNA nu a fost o secție pentru a investiga procurori și judecatori, nu a existat niciodată o secție pentru o anumită categorie profesională. A fost pentru fapte din Justiție”.

Dosare de șantaj

Sorina Ruxandra Matei, unul dintre jurnaliștii care cunosc foarte bine culisele DNA, a desființat, pe pagina sa de Facebook, spusele Laurei Codruța Kovesi:

„Doamnelor și domnilor, așezați-vă pe locurile voastre, că a început mașina de minciună și luați doar titlul ăsta. Cu “S” de la STOICA: “Nu a existat SECȚIE”. Cu „S” de la SECȚIE. Nu cucoană, a existat SERVICIU cu „S” de la SERVICIU. SERVICIUL era SUB SECȚIA ta, care era coordonată de tine. SERVICIUL era înființat de tine, prin ordin, fără aprobarea niciunui CSM, ai pus-o pe Mirică acolo că era prietena ta, dupa aia te-ai dus la CSM s-o pui pe Mirică șefă, dupa ce înființaseșii șandramaua și ai făcut Surveillance cu „S” de la Surveillance pe jumătate de procuratură și trei sferturi din judecători. Și dosare pe Şantaj, cu „Ş” de după „S” și să obții decizii favorabile în dosare. Nu mai scot documentele, inclusiv ordinul și raportul tau când te-ai dus cu ele să ți se prelungească mandatul, că n-are sens. E boală. Fixație. Plictiseală mare. Oamenii bolnavi care suferă de mitomanie trebuie să se ducă la doctor să se trateze”.

„ Ținea dosarele pe toată magistratura la dospit, ca mijloc de șantaj și presiune”

Sorina Ruxandra Matei a adăugat: „Înființat de ea prin ordin că a apucat-o reorganizarea. Era mândră de Serviciul pe justiție, ca d-aia și l-a băgat în proiectul ei cu care s-a dus pe mătură să o pună Prună (Raluca Prună, ministrul Justiției în guvernul Cioloș – n.red.), după ce-l demolase pe Nițu (fost procuror general-n.red.).

Acum spune că n-a existat, pentru că nu era Secție. Păi SIIJ (Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție – n.red.) e înființată prin lege, de Legiuitor, pe competențe clare stabilite de Parlament. Ăsta e un ordin administrativ, în care delimitezi competențele (deci înființezi secția că tu crezi că e corruption în Justiție, ca altfel n-ai înființa-o, logic). Și dacă te uiți în bilanțurile DNA, activitatea Serviciului ca produs era mică. Pentru că ea ținea dosarele pe toată magistratura la dospit, ca mijloc de șantaj și presiune să dea ăia decizii și să joace cum vor ei.

Nu o interesa rezultatul, rechizitorii. Și așa peste 6000 de oameni au fost prinși în dosarele astea, care în bilanțurile anulale practic nu se vedeau. Că, repet, nu asta era ideea. Și daca te uiți era pe Secția I a DNA. Adică pe cea numită Secția de combaterea corupției, cea coordonată de ea (Kovesi – n.red.) în mod direct. De fațadă era Iacob (procurorul marius Iacob – n.red.) foaie verde de formă și şefi, oamenii ei de bază: Mirica prietena, si Popovici, fraierul pământului, habarnistul, aka Gigi”.

Mâna dreaptă cu care Kovesi dirija Serviciul pentru Justiție al DNA

Procurorul Florentina Mirică era în 2018 şefa Serviciului combatere a corupţiei în justiţie din DNA. Mirică a ajuns la DNA în 2010 de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, la șase luni după ce a promovat de la Parchetul de pe lângă judecătoria Buftea. În noiembrie 2014, secția de procurori a CSM a numit-o în funcţia de procuror şef al Serviciului de combatere a corupţiei în justiţie, structură în cadrul DNA, pentru o perioadă de trei ani, iar în noiembrie 2017, Kovesi a numit-o din nou pe această funcție.

A anchetat mai multe dosare de magistrați acuzați de corupție și a plecat de la Parchetul Buftea după ce l-a denunțat pe fostul său șef, Nelu Carpen. Acesta a fost condamnat definitiv în 2014 de instanţa supremă la şase ani de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost acuzat de fapte de corupție. Florentina Mirică a instrumentat dosare controversate, între care cel al fostului ministru de interne, Gabriel Oprea, Petre Tobă și dosarul judecătoarei Gabriela Bârsan, soldat cu achitare. În dosarul DIPI, a fost cercetată disciplinar pentru că ar fi dezvăluit informații clasificate, dar a fost declarată nevinovată de CSM.

Din ciclul „Ce ție nu-și place, altuia nu-ți face!”

În interviu, Kovesi a făcut referiri și la actuala Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), înființată prin modificarea Legilor Justiției, și care i-a deschis mai multe dosare. „Dosarul a fost un semn că atunci când o persoană își face treaba și devine incomodă se pot găsi soluții. Este o coincidență că la trei zile după ce s-a aflat în România de candidatura mea (la funcția de procuror șef european – n.re.), s-a început acest dosar și toate celelalte elemente? Nu cred!”, a spus Kovesi.

De altfel, în Parlament există un proiect privind desființarea SIIJ, făcut de USR, formațiune mare susținătoare a lui Kovesi. Senatorul Stelian Ion (USR) a apreciat că proiectul este în consens cu recomandările europene și a argumentat că Secția a renunțat la exercitarea unor căi de atac în anumite procese, în favoarea unor nume grele precum Viorel Hrebenciuc sau Sebastian Ghiță. „A menţine această structură în viaţă este o mare greşeală. (…) Ce a făcut Secţia de investigare a magistraţilor? Ei sunt stat în stat. Dacă unii dintre aceşti procurori săvârşesc o infracţiune, doar colegii de birou pot să decidă dacă începe urmărirea penală. (…) Această secţie este o pacoste, trebuie desfiinţată. Înainte nu exista o presiune, acum există o presiune pe judecători, pe magistraţi“, susține Stelian Ion.

În replică, Florin Iordache (PSD) a opinat că SIIJ trebuie menținută pentru a nu se mai ajunge în situația în care dosarele unor magistrați, ținute la sertar, sunt folosite ca formă de presiune pentru a influența actul de justiție. „Vreţi să ne întoarcem la presiunea DNA pe sistemul de justiţie? În cazul acestei secţii, CSM este cel care face selecţia procurorilor. Aştept noul guvern şi sper ca noul ministru al Justiţiei va avea mai multă înţelepciune să susţină secţia. Din păcate, ministrul care face parte din PSD nu a susţinut această secţie, este regretabil“, a afirmat Iordache. La rîndul lor, liberalii nu au dubii: Secția va fi desființată.

Pagina 8 din „Proiect managerial și Raport privind exercitarea mandatului de procuror șef al DNA”, în care, la final, Kovesi preciza: „Acest plan managerial conține principalele direcții de acțiune și priorități pe care le doresc să le urmăresc dacă voi fi reînvestită în această funcție”.

