KOVESI: „Demersul meu este o chestiune de principiu, nu vizează repunerea mea pe funcţie”

Fostul şef al DNA, Laura Codruţa Koves,i a declarat în această dimineaţă că demersul făcut către CEDO este o chestiune de principiu şi nu vizează repunerea sa funcţia din care a fost revocată.





Kovesi a declarat:

„Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim despre o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO să constate că mi-au fost încălcate, în această procedură de revocare, anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv”

Referitor la situaţia de la DNA, Kovesi a spus:

„Sunt şase luni de când am fost revocată din funcţie, nu comentez ce se întâmplă într-o instituţie în care nu mai sunt de 6 luni.”

„Solicitrea mea la CEDO urmăreste ca cererea de revocare abuzivă a procurorilor din funcţii de conducere să nu fie aplicată şi altor procurori.”

