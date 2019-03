Klaus Ionhannis ar vrea ca PSD să blocheze organizarea Referendumului. Va pica PSD în capcană? România lui Cristoiu

Marți, 19 martie 2019, Ionuț Cristache îl avea programat la un dialog în cadrul emisiunii sale România9 de la TVR pe ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici. Evident, pentru a discuta despre Buget, despre Finanțe, despre Pensii. Deși acesta era programul emisiunii, Ionuț Cristache a deschis-o apelînd la intervențiile prin telefon ale lui Doru Bușcu și ale subsemnatului. Motivul acestei paranteze la drumul drept al emisiunii?





O știre pe care toate site-urile și televiziunile au difuzat-o, cu mici nuanțe, cam așa:

„Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, la o dezbatere organizată de Festivalul OneWorld, că este aproape hotărît să organizeze un referendum pe justiție în ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai”.

Așa cum arătam marți seara, în intervenția mea de la România9, se impune din start a semnala formula folosită de Klaus Iohannis:

„Eu sînt aproape hotărît să convoc referendum pentru data de 26 mai, cînd avem alegeri europarlamentare. Aproape”. Pentru cei care se au bine cît de cît cu limba română, formularea a stîrnit nedumeriri. Cum adică aproape hotărît? Ca să iau un exemplu din tinerețea sa romantică, dacă punea ochii pe o femeie, viitorul domn președinte îi spunea Sînt aproape hotărît să mă culc cu tine? Formula Sînt aproape hotărît dă seamă de o stare de spirit și nu de o decizie. Dacă era hotărît, Klaus Iohannis ieșea într-o conferință de presă extraordinară la Cotroceni și făcea anunțul. Domnia sa a folosit această formulă într-un context care, potrivit legilor, are o deosebită importanță pentru stabilirea semnificațiilor și sensurilor unei declarații. Datele despre manifestarea la care a participat ne sugerează c-a fost vorba de una dintre acele manifestări publice doar cu numele. În realitate, așa cum se vede de pe site-ul festivalului, participanții au fost selectați de către organizatori.

Participarea la eveniment trebuie anunțată pînă vineri, 15 martie, ora 16. Potrivit anunțului:

„E-mail-ul trebuie să conțină numele dumneavoastră complet, numărul de telefon și cererea de rezervare a unui loc la evenimentul de la Mezanin. Întrucît locurile sunt limitate, fiecare doritor poate rezerva un singur loc. Rezervările vor fi confirmate sau infirmate de către echipa One World Romania, în cursul zilei de luni, 18 martie, pe adresa de email de pe care a fost făcută cererea de rezervare. Accesul în locație se va face pe baza prezentării unui act de identitate valabil, începînd cu ora 17:15”.

Stenograma completă a dezbaterii ne arată că principalul criteriu de selecție de către organizatori a fost apartenența la TeFeLism. Întrebările din sală au fost practic texte care au reluat sloganurile demonstrațiilor din Piața Victoriei. Moderatorul a angajat cu Klaus Iohannis un dialog de genul Vă curg mucii. Nu-i așa că vă curg într-un fel genial, spre deosebire de Liviu Dragnea, căruia îi curg pur și simplu?

Am ținut să semnalez atmosfera de Piața Victoriei, pentru a înțelege dialogul în cadrul căruia Klaus Iohannis a lansat formularea schizofrenică Sînt aproape hotărît. În această atmosferă de TeFeLism pur, din care se hrănește Alianța dintre Dacian Cioloș și USR, apare întrebarea despre Referendum. Ea e pusă de o membră a Inițiativei România, organizație aflată sub umbrela Alianței PLUS-USR. Apartenența la Rețeaua de ONG-uri a lui Dacian Cioloș explică și faptul că membra nu întreabă. Membra ține un discurs:

„Numele meu este Diana Voicu, sunt de la «Inițiativa România» și întrebarea pe care vreau să vă o pun este o întrebare foarte fierbinte în acest context socio-politic, pe care și dumneavoastră în cuvîntarea de mai devreme l-aţi subliniat. Ca să pun întrebarea aceasta o să fac un pic de context. În decembrie 2018, colegii noștri de la «Geeks for Democracy» comandau un sondaj, reprezentativ la nivel național, care spunea, fără putință de tăgadă, că o covîrșitoare majoritate a românilor sînt pentru continuarea luptei împotriva corupției și împotriva mișcărilor actualei puteri de a găsi soluții de impunitate membrilor din rîndurile lor. În urma acestui sondaj, un grup de organizații și mișcări civice, unii dintre ei sînt aici de față – «Corupţia ucide», «Vedem just», «Rezistența», «Inițiativa România» – vă adresam o scrisoare prin care ceream un referendum, un referendum pe tema justiției; formalitățile sînt și ele aproape gata. Și apoi, pe 18 decembrie, în momentul în care ați acceptat invitația de a vă întîlni cu «Civic Avengers» în proiectul nostru care aducea în dialog cu președintele României 10 cetățeni – doi dintre ei sînt în sală, aici – ați spus pentru prima dată că vom avea un referendum pe justiție. Aşa că am ajuns la întrebare, în sfîrşit. Întrebarea mea are două părţi, prima este: ce garanţii vom avea că acest referendum va avea loc şi va avea loc curînd? Şi a doua parte a întrebării este: cum puteam face ca măcar pe cei care i-am pomenit fugitiv, vor putea avea un cuvînt de spus în deciderea întrebării sau întrebărilor de la referendum?”

Nu e o întrebare de jurnalist. Nu e nici una de cetățean. E o întrebare de chibiț electoral al Alianței 2020. Prin Dacian Cioloș și Dan Barna, Alianța l-a somat pur și simplu pe Klaus Iohannis să facă Referendum pe Justiție în ziua alegerilor parlamentare. Așa cum se vede, sala era înțesată de TeFeLiști. Aparent, aceștia i-au pus lui Klaus Iohannis întrebarea cu deciderea Referendumului. Practic, întrebarea a venit de la Alianța Dacian Cioloș – USR. Alianța are un interes enorm în ținerea Referendumului pe Justiție. Asta ar însemna abaterea dezbaterilor despre locul nostru în UE, despre criza din UE spre tema favorită a Alianței. Alianța speră că Referendumul pe Justiție ar aduce la vot electoratul căruia i se adresează cele două partide, electorat care nu depinde de structurile PNL. Deși decizia CCR e dată pe 13 martie 2019, abia acum Klaus Iohannis se pronunță în legătură cu Referendumul pe Justiție. O face însă cu o deosebită prudență:

