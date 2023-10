Zelenski, răspuns pentru Iohannis în problema limbii moldovenești

Președintele României, Klaus Iohannis, a felicitat guvernul de la Kiev pentru decizia luată în privința „limbei artificiale moldovenești”. Limba oficială pentru minoritatea română din Ucraina este începând de joi limba română, nu limba moldovenească.

„Salut pasul făcut astăzi de guvern în implementarea înțelegerii privind problema așa-numitei limbi artificiale „moldovenești”, la care am ajuns cu Președintele Republicii Moldova. săptămâna trecută la București. pas important pentru construirea unui parteneriat strategic puternic între România și Ucraina”, a scris președintele Iohannis peplatforma X.

I welcome the step taken today by 🇺🇦Govt. in implementing the understanding on the issue of so-called “Moldovan” artificial language I reached with President @ZelenskyyUa last week in Bucharest.Important step for building a strong strategic partnership btw 🇷🇴&🇺🇦 states&societies.

Și Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Iohannis pentru sprijinul oferit. Președintele Ucrainei speră ca țara lui și România să facă Europa mai puternică.

„Dragă @KlausIohannis, așa cum am convenit la București săptămâna trecută, mergem mai departe spre un parteneriat strategic 🇺🇦🇷🇴. Mulțumesc României pentru sprijinul acordat Ucrainei în drumul nostru spre UE și aștept cu nerăbdare să deschidem negocierile de aderare a Ucrainei la UE în acest an. Împreună, facem Europa mai puternică”, a transmis Zelenski.

Dear @KlausIohannis, as we agreed in Bucharest last week, we are moving forward to strategic partnership 🇺🇦🇷🇴 I thank Romania for supporting Ukraine on our path to the EU and look forward to opening Ukraine’s EU accession talks this year. Together, we are making Europe stronger.

