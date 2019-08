„Dacă o persoană are o fractură de os hioid, atunci cineva a încercat să-l sugrume”, a declarat judecătorul Jeanine Ferris Pirro – gazdă la televiziunea Fox News, autor, fost judecător, procuror și om politic din New York. „Colegul de celulă al lui Epstein, pe 23 iulie, când a încercat prima sa tentativă de suicid, este un anume Nicholas Tartaglione – fost polițist din Westchester pe vremea când eram procuror în Westchester – și el este genul de individ care nu ar ezita să lovească pe cineva pe care îl suspectează a fi un pedofil „, a spus Pirro.

Pirro a continuat: „Tartaglione a fost acuzat și este în închisoare pentru presupusa ucidere a patru persoane. Avocatul său neagă că a făcut-o, dar Epstein a spus atunci: „Acest tip a încercat să mă omoare”. „Asta mă determină să cred că nu a fost nicio tentativă de suicid pe 23 iulie”. Pirro a subliniat faptul că „…este o mizerie, în cazul în care camerele de luat vederi nu funcționează, colegul lui de celulă a fost mutat, toată lumea dormea, avem gardienii care nu-l păzeau pe Epstein, iar acum avem un medic legist care vine să spună: „Oh, este o sinucidere”.

Pirro: „Pregătirea mea este următoarea. Am cercetat cazuri de omor. Am condus un birou unde eram responsabil ca procuror pentru 40.000 de cazuri pe an și am gestionat fiecare caz de omucidere. Știam totul despre fiecare caz de omucidere. Epstein avea un os hioid rupt. Ai un hioid spart cineva încearcă să te sugrume”.

„Este o nebunie”, a conculzionat judecătorul, potrivit Pirro a adăugat: „Nu știm de ce nu funcționează camerele video. Avem ofițeri corecționali care știm că nu comunică cu anchetatorii. Știm, de asemenea, că erau oameni care dormeau. Chiar dormeau? Cine poate demonstra acest lucru?”. „Nu știu cine l-a omorât sau dacă l-a omorât cineva, dar știu lucruri din experienţele mele și ceea ce știu este că aici a fost ceva în neregulă”a conculzionat judecătorul, potrivit Fox.

