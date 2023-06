Kelemen Hunor susține că jafurile și lăcomia au scos UDMR de la guvernare. Dezvăluiri despre cum a negociat cu PNL și PSD

Kelemen Hunor a explicat pentru publicația de limbă maghiară Maszol, cum au decurs negocierile cu cele două partide, PNL și PSD pentru împărțirea ministerelor.

Maghiarii susțin că au fost flexibili, dar cu toate astea, deciziile se luau rapid, și erau contradictorii, astfel încât li s-a sugerat să iasă singuri de la guvernare.

„Putem vorbi cu siguranță despre ipocrizie. Unul dintre motivele clare pentru alungarea UDMR din guvern sunt jafurile și lăcomia.Un alt motiv este că nu se țin de cuvânt. Degeaba promit orice, semnează orice, se răzgândesc peste noapte dintr-un motiv sau altu. Am început să simt că nu vom mai face parte din Guvern când au cerut prima dată Ministerul Mediului, iar când am început să caut o soluție de compromis și eram aproape de a găsi o soluție, au spus că au nevoie de Ministerul Dezvoltării. Așadar când au văzut că putem fi de acord, au venit cu Dezvoltarea. Când am încercat să flexibilizăm puțin poziția noastră de negociere, am spus că e în regulă, vom renunța la Ministerul Dezvoltării, deși oricum nu avem de ce să facem asta. Apoi s-a dovedit că nici ei nu acceptă asta. Am putut vedea că, deși a fost jenant pentru ei, au respins și această propunere. Așa că era clar că încercau să ne facă să ne ridicăm de la masă. Cu toate acestea, nu ne-am ridicat de la masă. Am negociat până în ultimul moment. Am căutat soluții până în ultimul moment”, a spus Kelemen Hunor.

Jafurile și lăcomia au scos UDMR de la guvernare

Președintele UDMR a spus că partidul său nu mai face parte din coaliția de guvernare, din două motive, ”jafurile și lăcomia”.

De asemenea, Kelemen Hunor a lăsat să se înțeleagă că decizia politică de a exclude UDMR de la guvernare a fost luată în altă parte, mai exact la Cotroceni.

„Experiența mea de până acum a fost că, dacă președintele dorea ceva, obținea acel lucru prin cei cu care lucra într-o coaliție. De asemenea, atunci când nu dorea ceva, era capabil să se asigure că nu se întâmplă și că voința lui era predominantă. Comportamentul și atitudinea lui ne-au determinat să concluzionăm că nu dorește ca UDMR să participe în continuare la această coaliție sau că nu îi pasă deloc ce se va întâmpla. Întrucât stabilitatea politică a țării nu este afectată de faptul că UDMR nu este la guvernare, acesta nu l-a interesat în mod deosebit”, a mai spus Kelemen Hunor.

Eșecul pentru Schengen are două nume: Iohannis și Aurescu

În cadrul aceluiași interviu, Kelemen Hunor a punctat și eșecul privind aderarea României la Spațiul Schengen.

Potrivit politicianului de la UDMR, vinovați pentru acest eșec sunt președintele Klaus Iohannis și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

„În primul rând, a fost un eșec total. România s-a descurcat prost. Și aici trebuie să cauți cheia la doi oameni – unul este fostul ministru de externe, celălalt este președintele, deoarece ei sunt responsabili de politica externă și nimeni altcineva. România este pregătită să se alăture Schengen de mai bine de un deceniu și nu știu ce au trecut ei cu vederea, ce nu au înțeles, de ce nu au putut face față problemei la timp. Trebuie să recunoaștem, a fost un eșec, un eșec total”, a declarat Kelemen Hunor, pentru Maszol.