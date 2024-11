Invitatii EVZ J.D. Vance - noua stea în politica americană - în umbra grupului Bilderberg







În Europa, despre J.D. Vance s-a vorbit puțin. Chiar mai puțin decât despre Mike Pence în 2016, vicepreședintele lui Trump în primul mandat. Dar, Pence nu a contat aproape deloc în politica internă sau externă a Washingtonului. I se spunea ,,statuia’’ după modul cum asista, la doi metri în spatele ,,oratorului’’Trump. Ca mulți alții, s-a delimitat de fostul său șef când acesta a fost încolțit de cerberii justiției americane. Totuși, în 2024, după o candidatură eșuată la investitura Partidului Republican, și-a anunțat sprijinul pentru Trump. Apoi a dispărut.

JD Vance pare să fie din alt aluat. Nu este genul de persoană care să rămână în umbra cuiva. Nu va sta în spatele tronului lui Trump ci va avea pretenția să-i fie asociat la domnie. Modul cum a ajuns în anturajul președintelui ales îl recomandă pentru această poziție. Să aruncăm o privire asupra carierei lui Vance.

Prietenii domnului vicepreședinte

Sunt cel puțin trei motive care l-au determinat pe Donald Trump să-l aleagă pe Vance pentru a doua funcție în stat. Primul derivă din faptul că provine din Rust Belt (Centura de rugină) - statele-victimă ale procesului de dezindustrializare, care i-au adus victoria lui Trump în 2016 și 2024. Punct ochit, punct lovit, pentru The Donald. Al doilea este legat de relațiile lui Vance în Silicon Valley ale cărei porți i-au fost deschise de miliardarul Peter Thiel.

Acesta din urmă - sedus de tânărul intreprinzător care încerca să-și facă drum în cea mai importantă vale din lume și era autorul unui best-seller, devenit scenariu de film - a finanțat campania lui Vance pentru funcția de senator de Ohio, în 2021-2022. Suma cheltuită: 15 milioane dolari. Obținând-o, Vance a intrat în marea politică americană, la 37 de ani. Peter Thiel i-a convins ulterior pe Elon Musk și David Sacks - miliardar din sectorul Big Tech, de origine sud-africană - să-i sugereze lui Trump numirea lui Vance pe ,,tichetul’’ republican. Trump s-a conformat. Al treilea motiv este poziția anti-avort a lui Vance, asumată oficial în 2019, cînd s-a convertit la catolicism. Înainte de această dată, aparținea cultului evanghelic iar după căsătoria cu o colegă de facultate, Usha - indiană de origine, s-a apropiat de religia hindusă a soției.

O propunere care nu putea fi refuzată

Dacă ar fi să ne luăm doar după motivele enumerate mai sus, candidații la funcția de vicepreședinte ar fi fost cel puțin zece, dar Trump s-a oprit la Vance. Să nu uităm ca The Donald este un om de afaceri și tratează totul în mod tranzacțional. Chiar și politica. Față de alții, JD Vance avea un mare avantaj, un motiv în plus, pentru care Trump nu putea să-i refuze prezența pe ,,tichetul’’ republican: sugestia venea din partea ,,triumviratului Musk-Thiel-Sacks’’ iar cel care orchestrase întreaga acțiune era Peter Thiel.

Într-un articol din luna august am trecut în revistă conexiunile lui Donald Trump cu elitele financiare de pe Coasta de est și am accentuat rolul ,,vârfului de lance’’ JD Vance în penetrarea ,,marelui segment tehnologic californian’’, în majoritate democrat, prea puțin interesat de revenirea fostului președinte la Casa Albă. Am evidențiat încă de atunci modul cum Vance a acționat, cu sprijinul lui Peter Thiel, pe lângă Elon Musk și alți câțiva magnați din sectorul menționat. Peter Thiel este cel care intuise potențialul politic al lui Vance, dublat de un gen de versatilitate care îl făcea compatibil cu The Donald, persoană cu care se lucrează foarte greu. Aproape imposibil, dacă ar fi să ne luăm după mărturiile celor care i-au fost subalterni. Unii dintre ei, prieteni vechi. Dar să nu ne îndepărtăm de subiectul nostru și să vedem cine este acest Peter Thiel.

Peter Thiel, miliardarul din cabina de regie...

S-a născut în 1967 în Germania, dar și-a petrecut copilăria în Namibia - fostă colonie germană - în perioada când aceasta se afla sub administrația Africii de Sud, care impusese și aici politica de apartheid. În adolescență, a emigrat cu familia în California - unde l-a cunoscut pe Elon Musk - tânăr intreprinzător de origine sud-africană - și a intrat în afaceri încă din timpul studiilor de filozofie la Stanford. La sfârșitul anilor ‘90 înființează Pay Pal, o societate de plăți pe internet și prin aceasta devine acționar al grupului X.com al lui Elon Musk. În 2003 vinde Pay Pal societății e-Bay pentru 1,5 miliarde dolari și înființează Palantir Technologies, societate specializată în software și analiză a datelor. Între clienți: agențiile guvernamentale CIA și FBI. Crezul său: ,,investește în persoane inteligente care pot rezolva probleme dificile’’. Așa l-a cunoscut pe JD Vance. Inițial, l-a ajutat în afaceri, iar apoi i-a finanțat cariera politică.

... prieten al fiilor bătrânului Trump

Înainte de ,,descoperirea’’ lui Vance, Thiel i-a cunoscut pe fii mai mari ai lui Trump, Donald jr. și Eric. Se întâmpla în 2016, în timpul primei campanii electorale a lui The Donald. Ulterior, cei doi au intrat într-un con de umbră. Principalii sfetnici din familie ai lui Trump, în timpul primului său mandat la Casa Albă, au fost fiica sa Ivanka și ginerele Jared Cushner. Thiel a făcut și el un pas în spate. De fapt, spre deosebire de pietenul său Musk, Thiel iese foarte rar în față preferând regia de culise, dar cu actori inteligenți pe scenă.

Este meritul lui Thiel că în spatele lui Vance au fost mereu cei doi fii mai mari ai lui Trump. Fără aportul lui JD, al miliardarului germano-american și al lui Musk - care și-au pus în mișcare întreg sistemul relațional - cei doi fii ai lui Trump, și în general echipa fostului președinte - n-ar fi reușit să pătrundă dincolo de zidul ridicat de democrați în Silicon Valley, unde trona Kamala.

Peter Thiel și conexiunea cu Grupul Bilderberg

Thiel a organizat două întâlniri între The Donald și Vance în 2021, în urma cărora fostul președinte l-a sprijinit direct pe viitorul său vice pentru obținerea locului în Senat, menționat mai sus. ,,Ca mulți alții, spunea public Trump în 2021, JD nu a spus lucruri mărețe despre mine, dar o face acum, iar eu am încredere în el și nu-i port pică’’. Lucrurile mai puțin mărețe rostite tot public de Vance despre Trump, cu doar câțiva ani înainte, erau: ,,heroină culturală’’ și ,,noul Hitler’’. Cum l-a convins Thiel, secondat de Musk, pe Trump să-l ierte pe Vance, nu știm, dar ne putem închipui... Oricum, lobby-ul fraților Donald jr. și Eric pe lângă tatăl lor a fost hotărâtor.

Peter Thiel este unul dintre cei mai influenți membri ai așa-numitului Steerig Committee - Comitetul Director - care organizează, monitorizează și conduce reuniunile Grupului Bilderberg. Acest organism de decizie al celei mai importante structuri care orientează neoficial politica economică mondială și nu numai este compus din 29 de membri - inclusiv cei doi co-președinți - dintre care șapte sunt americani. Alex Karp, prieten din facultate al lui Thiel și director general la Palantir Technologies, este și el membru în comitetul menționat mai sus.

Deja, se deschid noi perspective pentru cariera lui JD Vance, care se profilează drept candidatul republican la alegerile prezidențiale din 2028. Este reprezentantul noii generații de politicieni promovată de ,,noua dreaptă’’ din lumea afacerilor.