Fosta ispită de la Insula Iubirii, Bianca Pop, cunoscută pentru mai multe scandaluri în care a fost implicată, dar și pentru limbajul colorat pe care l-a folosit în diverse dialoguri încinse, se iubește cu un celebru manelist din țară.

Vedeta a recunoscut totul și a povestit cum a ajuns să se sărute cu numele greu din industria manelelor. Se știau de vreo doi ani, dar niciunul dintre ei nu a îndrăznit, până acum, să facă pasul.

Este vorba despre Nikolas Sax, unul dintre cei mai apreciați maneliști ai momentului, care are colaborări constante cu alte nume mari din industria manelelor.

„Nu îmi vine să cred că am pățit cu Nicholas Sax. Adică, noi, oricum, ne știm de vreo doi ani, nu de acum… Îmi plăcea de el, lui de mine… Și, ieri, am postat o fotografie cu el și, nu știu de ce, am rămas fără contul de instagram… Probabil am primit raporturi de la tot felul de fani de-ai lui, dar nu mă interesează”, a dezvăluit Bianca Pop.

Vedeta a recunoscut că pasiunea pentru manele a împins-o spre Nikolas Sax, pentru care a recunoscut că are un nivel ridicat de admirație încă de când l-a cunoscut prima dată.

„Chiar voiam să am o colaborare cu un manelist, nu doar să apar în videoclip, ci chiar să îmi încerc norocul în muzică. Nikolas Sax mi-a ascultat ideea și i-a plăcut, iar din vorbă în vorbă am ajuns să ne sărutăm. Vom vedea ce ne aduc viitorul, eu oricum, încă, mă gândesc să merg la Puterea Dragostei, vom vedea ce se petrece între mine și Nikolas până atunci”, a mai spus Bianca Pop, conform Cancan.