Irinel Columbeanu, părăsit de cele mai apropiate persoane din viața sa. „Nu mi-a răspuns. Nici nu m-a invitat de Paște”

Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai doriți burlaci din România în urmă cu mai mulți ani. El a fost plecat în vacanțe scumpe alături de unele dintre cele mai frumoase femei din țară. Printre cele cu care fostul miliardar s-a iubit se numără Romanița Iovan, Anna Lesko, Monica Gabor, dar și tânără pe nume Oana. Este vorba de o manechină din Bacău. Columbeanu s-a despărțit de această fără prea multe explicații.

Fostul miliardar a ajuns să stea în chirie, după ce și-a pierdut toată averea pe care a agonisit-o de-a lungul anilor. El a stat într-o locuință modestă din cartierul Colentina, București, a mers pe jos sau chiar cu o mașină second-hand pe care a plătit suma de 2.000 de euro. Odată cu banii din conturile sale au plecat atât prietenii, cât și femeile tinere și frumoase. Columbeanu este un bărbat singur și nu își face planuri pentru ziua de Paște, care se aproprie.

Ce o să facă Irinel Columbeanu de Paște

Columbeanu a spus că, cel mai probabil, în ziua de Paște va fi la el acasă și nu va merge la Monica Gabor. Fostul miliardar a mai adăugat că ia decizii pe moment, iar lucrurile se pot schimba. „Am vorbit cu fiica mea, Irinuca, recent. M-a sunat acum vreo două nopți și am vorbit despre ale noastre. Am o relație ok cu ea. Monicăi i-am mai trimis mesaje scrise, în ultima perioadă, dar nu mi-a răspuns. Nici nu necesita un răspuns la ce îi scriam eu. Cu ea nu am mai vorbit deloc în ultimele luni, nici nu m-a invitat de Paște, la ea, în America”.

Fostul milionar de la Izvorani este destul de dezamăgit de situația financiară în care se află. El a declarat, în urmă cu mai mult timp, că nu are nevoie de nimeni care să îi fie alături pentru că îi este mult mai bine așa. „Cu banii sunt ok. Nici prea – prea, nici foarte – foarte bine. Mă descurc. Momentan nu am o iubită, nici nu am nevoie de cineva lângă mine. Nu m-am săturat de femei, dar stau mai bine singur, eu cu gândurile mele”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru Clikc.ro.