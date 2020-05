Petiția numită „Please, let’s not go back to normal“ spune că pandemia COVID-19 este o „tragedie“ , dar că „catastrofa ecologică este în curs de desfășurare“.

„Obsesie pentru a produce ne-a determinat să negăm valoarea vieții însăși: cea a plantelor, cea a animalelor și cea a unui număr mare de ființe umane”, se arată în scrisoare. „Poluarea, schimbările climatice și distrugerea zonelor naturale rămase au adus lumea la un punct de rupere”, titrează france24.

Petiția solicită liderilor mondiali să nu permită „revenirea la normal”

Lista include, pe lângă alţi 200 de semnatari, staruri ca: Madonna, Robert de Niro, Cate Blanchett, Jane Fonda, Marion Cotillard și Monica Bellucci.

”Oare ei nu se gândesc la faptul că averile lor le-au făcut în capitalism? Şi că datorită capitalismului oamenii au avut şansa să le vadă filmele, să le asculte muzica? Ei vorbesc despre o reducere a nivelului de viață al tuturor celorlalți, în timp ce tocmai ei, elita celebrităților, continuă să trăiască ca regii?

Mai mult, în timp ce ei dansează sau gătesc în bucătăriile lor uriașe şi ultradotate spun pe social media că „suntem cu toții împreună” în timpul blocajului, iar oamenii din lumea reală își pierd afacerile și locurile de muncă…Cât de ipocriţi sunt!

Şi…odată cu încetarea pandemiei, multimilionarii care au semnat petiţia, vor continua să călătorească cu avioanele private, să-şi cumpere proprietăți scumpe pe malul mării, să investească în tot ceea ce capitalismul oferă dar, între timp, ne sugerează nouă celor de mâna a doua (în mintea lor aşa ne percep), să mâncam gândaci pentru a salva planeta… Revoltător!”, scrie publicația franceză.