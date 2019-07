„E foame de bani, băieți”! Ion Caramitru, Corpul de control al ministrului Culturii și Inchiziţia

Ion Caramitru, managerul Teatrului Naţional Bucureşti declarat, la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dăncilă şi cu Daniel Breaz, ministrul Culturii, că a prezentat situaţia bugetară a instituţiei pe care o conduce.





Ion Caramitru, managerul Teatrului Naţional Bucureşti declarat, la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dăncilă şi cu Daniel Breaz, ministrul Culturii, că a prezentat situaţia bugetară a instituţiei pe care o conduce. O întîlnire la sfîrșitul căreia Caramitru a afirmat că a fost sufient să spună despre de buget a fost amenințat cu trimiterea Corpului de Control al ministerului Culturii ,,ca și cum ar trimite Inchiziția”. ,,A fost de ajuns să spun despre lipsa de buget, ca să fiu ameninţat cu trimiterea Corpului de control al ministrului. Aşa ceva este inadmisibil. Toată presa este plină de faptul că Ion Caramitru va fi anchetat cu Corpul de control, ca şi cum până acum n-aş mai fi fost anchetat în fiecare an de Curtea de Conturi, despre rapoartele care se fac de fiecare instituţie către Ministerul Culturii. Lună de lună se fac deschideri, se explică pe ce se cheltuieşte, contractele sunt verificate. Nu există niciun fel de posibilitate. Să vrei să faci ceva ilegal şi nu poţi. Iar ameninţarea publică... N-avea decât să trimită Corpul de Control fără să anunţe public, ca şi cum trimite Inchiziţia să verifice anumite incorectitudini de tip religios”. Caramitru a mai susținut că, de fapt, s-a cerut trimiterea Corpului de control ,de către un grup de cetăţeni”, comparând situaţia cu ceea ce se petrecea înainte de 1989: ,,Ni s-a spus că s-a cerut din teatru, de la un grup de oameni, să trimită Corpul de Control. Este inexact. În memoriul pe care l-au trimis actorii nu se face asemenea referire. Am spus în şedinţă că ceea ce se întâmplă este ca înainte de 89. La sesizarea unui grup de tovarăşi se face control la instituţia respectivă şi se găseşte că tovarăşul director este vinovat de ceva. Pentru că grupul de tovarăşi reprezintă poporul”. Chestionat în legătură cu afirmaţia ministrului Culturii, conform căreia salariile în TNB au crescut de trei ori şi că nu ştie cum au fost cheltuiţi banii, Ion Caramitru a menționat că ,,este vorba de un alt capitol de cheltuieli. Faceţi diferenţa. Este vorba de bugetul venit pentru salarii şi aici este un capitol separat unde s-au scăzut bugetele de la capitolul bunuri şi servicii, unde se fac plăţi pentru tot ce înseamnă funcţionarea instituţiei noastre - de la facturilor de lumină, curent şi energie (...), până la contractele cu firmele de mentenanţă, cu artiştii care lucrează în contract - regizor, scenograf şi aşa mai departe. În cazul nostru, al TNB, cu Agenţia de forţă de muncă, pentru că nu avem posturi şi din februarie tot pistonăm la Ministerul Culturii să ne dea posturi, cu agenţia cu care am angajat 54 de oameni. Dacă primim posturile corespunzător acestor eliberări sau banii care ne-au fost luaţi, putem să-i aducem înapoi. Concediul nostru în instituţie e scurt, noi trebuie să redeschidem stagiunile în septembrie. (...) Dar nu putem lucra. Bugetul a crescut cu 4 milioane de lei la cheltuieli de personal, deci la salarii, şi a scăzut cu 2 milioane faţă de anul trecut la bunuri şi servicii. Şi s-au mai mărit cu un milion veniturile proprii. Cu alte cuvinte - îţi dau mai puţini bani, dar poţi să vinzi mai multe bilete.” a menţionat managerul TNB.





