Iohannis, atac fără precedent la adresa lui Iliescu și Dăncilă. „Ne-am trezit într-o dictatură”

Președintele Klaus Iohannis participă, marți, de la ora 18:00, la dezbaterea „Președinte sau cetățean/ om politic și societate civilă”, organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului.





Președintele Iohannis a declarat că evenimentele din 1989 au avut o notă tragică, iar o clică și-a „arogat repede puterea”.

„În 1989 am început o noută etapă, care nu a venit uşor. Evenimentele din 1989 au avut o notă tragică, şi prin numărul mare de victime, şi prin faptul că o clică şi-a arogat repede puterea. Noi toţi ne-am dorit lucruri despre care am visat prea mult şi am ştiu prea puţin.”

Președintele a vorbit și despre actuala clasă politică.

„Am ajuns la un accident democratic, cu un guvern tip proxy, cu un partid care crede că posedă România, arată că ne-am relaxat prea repede, am crezut prea repede că politica nu ne priveşte. De fiecare dată când am avut impresia că nu priveşte, ne-am trezit cu o dictatură.”

„Felul în care actuala majoritate foloseşte puterea este eminamente primitiv”, a adăugat președintele.

Halep, decizie FINALĂ! Simona a făcut anunţul ACUM

Pagina 1 din 1