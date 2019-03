Klaus Iohannis continuă discuțiile despre referendum. Reprezentanții magistraților, față în față cu șeful statului

Președintele Klaus Iohannis se întâlnește miercuri cu reprezentanții autorităților judecătorești și ai asociațiilor profesionale ale magistraților. Tema discuției va fi situația sistemului judiciar.





„O remarcă pentru publicul general şi, evident, pentru invitaţii mei: astăzi discutăm despre justiţie şi despre legile justiţiei, ca să nu apară impresii eronate”, a declarat președintele Klaus Iohannis la începutul discuțiilor de la Palatul Cotroceni.

La întâlnire participă reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, ai VeDem Just, Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, Asociaţiei Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţiei, Asociaţiei Procurorilor din România, Asociaţiei LiderJust, Asociaţiei Magistraţilor din România.

Miercuri dimineață președintele Klaus Iohannis l-a convocat la Cotroceni, pentru o serie de discuții, pe președintele PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban s-a prezentat alături de o delegație compusă din candidații la alegerie europarlamentare.

Marți a fost rândul reprezentanților societății civile să aibă o întrevedere cu Klaus Iohannis privind referendumului pentru justiție.

La ieșirea de la consultări, reprezentanții societății civile au declarat că președintele va iniția procedura în ziua alegerilor europarlamentare.

„Noi ne-am dus să solicităm demararea acestui Referendum. Am primit această veste bună că se va face, cert va fi în ziua alegerilor europarlamentare. Noi am propus alte trei întrebări, însă nu am avut timp să le discutăm astăzi. Cele trei întrebări pe care le-am avansat și le-am propus privesc înăsprirea legislației penale, o a doua întrebare care face referire la inițiativa fără penali și a treia întrebare care face referire la modul în care se legifereaă pe legile justiției și pe codurile penale.”, a declarat o reprezentantă.

Reamintim că sâmbătă seara la Sinaia, președintele a declarat că prin organizarea unui referendum pe justiție românii „vor să arate că nu mai sunt de acord cu felul în care PSD strică legile justiției”.

„Pentru a da românilor votul înapoi am început să reevaluez ideea unui referendum. Fiindcă doar așa românii pot arăta că nu mai sunt de acord cu felul în care PSD strică legile justiţiei, își bate joc de ţară, își bate joc de români. Am invitat deja pentru începutul săptămânii viitoare pe foarte mulți români interesați, cu care voi avea consultări pe tema referendumului, fiindcă îmi doresc un referendum bine organizat, bine gândit, un referendum în parteneriat cu societatea civilă, cu partidele politice de bună-credință și împreună cu românii și cu voi! Şi ce urmează după? După urmează alegeri parlamentare și atunci, atunci vine rândul vostru, atunci vine rândul PNL, ca să arătați românilor cum arată o guvernare adevărată”, a declarat Klaus Iohannis

