Vedetă de la PRO TV, pe mâinile medicilor. A fost chemată ambulanța. Nu s-a putut ține singură pe picioare

Una dintre cele mai incendiare prezențe de la Ferma, Ioana Filimon, s-a simțit rău în scurta vacanță de 1 Mai. În timp ce petrecea într-un club din Mamaia, acesteia i s-a făcut rău și a fost chemată salvarea.





Scurta vacanță de 1 Mai nu a fost doar distracție pentru unul dintre concurenții de la Ferma. Ioana Filimon a fost luată de ambulanță direct din clubul de la Mamaia.

Cu toate că și-a propus să se distreze pe cinste, starea de sănătate nu i-a permis. Minivacanța de la Mamaia s-a încheiat destul de rău pentru sexy-concurenta de la Ferma, Ioana Filimon.

Ioana Filimon a ales să petreacă alături de câțiva prieteni la un renumit club din Mamaia. Distracția se pare că a costat-o destul de scump pe fosta Miss România, iar petrecerea s-a terminat mai devreme decât și-ar fi dorit. După ce a dansat frenetic, frumoasa brunetă a ajuns pe mâna medicilor. Ioana Filimon a ajuns direct în ambulanță, scrie Cancan.

Sprijinită de o amică, Ioana a ieșit din club și s-a îndreptat hotărâtă spre ambulanța care se afla în zonă. Din câte se pare, vedeta a acuzat anumite probleme de sănătate și imediat a apelat la ajutorul specialiștilor. Cum a urcat în ambulanță, Ioana Filimon a fost preluată de una dintre asistente, care i-a acordat primul ajutor.

La Ferma, Ioana a declarat că ea și Jorge sunt prieteni de familie, dar nimeni nu știe cum a reacționat soția artistului atunci când a văzut scenele incendiare din fața televizorului. Celor doi protagoniști nu le displace deloc să petreacă timp împreună, indiferent de comentariile care s-au făcut pe seama lor.

Primul care a bifat prezența pe plajă a fost Jorge. Pentru câteva momente i-a ținut companie un cuplu de amici cu care a schimbat câteva vorbe. După ce a apărut Ioana, cei doi au început să danseze cu mare patos.

Încă de la începutul show-ului Ferma, de la Pro TV, Ioana Filimon a fost în atenția publicului, dar și a cameramanilor, care au surprins-o cu sânii complet goi.

„După ce am câștigat concursul de miss, lumea a spus că a câștigat o fată operată. Nu e adevărat, am o singură operație estetică, cea de mărire de sâni. Lumea este răutăcioasă, nu mă crede. De obicei, femeile care sunt frumoase sunt percepute ca niște femei mai puțin inteligente, dar nu este adevărat. Sunt inteligentă, știu ce vreau de la viață și am venit să câștig. Nu știu ce o să fac la emisiune cu telefonul, dar cred că o să-mi fie cel mai dor de el”, a declarat Ioana Filimon în primul episod din Ferma.

Anuntul sefului RCS - RDS care a surprins toti romanii! Putini se asteptau ca asta sa se intample!

Pagina 1 din 1