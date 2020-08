Jurnalistul Dan Marinescu l-a întrebat pe invitatul său, Dragoș Tudorache, în cadrul emisiunii „Întrebări esențiale”, pe evz.ro, cine a stat în spatele neinvitării PMP-ului în alianța partidelor de dreapta: USR sau PNL?

„A fost o problemă, și încă mai este. Se numește PMP, Partidul Mișcarea Populară, care a vrut să fie parte a înțelegerii de la București. Înțeleg că premierul Orban i-a transmis domnului Tomac, șeful PMP, că USR-ul nu vrea PMP-ul în Alianță la București, drept pentru care este foarte posibil să apară Traian Băsescu candidat (între timp „a apărut”, n.e.) la Primăria Capitalei. Care este realitatea? Ce s-a discutat despre PMP? E adevărat că USR-ul nu l-a vrut?”

Președintele executiv al PLUS a lăsat să se înțeleagă că PMP-ul a fost întins pe „Patul lui Procust de dreapta”, iar rezultatul a fost negativ. Dragoș Tudorache a invocat incompatibilități între PMP și partidele de dreapta.

„Cel puțin la discuțiile la care am fost eu, e drept că am ratat prima întâlnire în acest cadru, dar apoi le-am urmărit pe celelalte, discuțiile legate de PMP nu s-au pus în termeni de USR sau PLUS sau PNL. Ci, pur și simplu am discutat, spuneam și înainte, care ar fi profilul de candidat pe care noi l-am urmări și cam care ar fi platforma pe care să putem să construim un astfel de protocol și o astfel de înțelegere la București. În legătură cu PMP, lucrurile care pe noi ne-au reținut au fost, pe de o parte, candidații anunțați cumva în diverse sectoare de către PMP, și nu voi da nume acum, nu vreau să-i pun pe acei candidați într-o lumină proastă, dar, pur și simplu, concluzia noastră a fost că nu ne găseam în situația în care să putem să susținem astfel de candidați și profilul lor nu se potrivea cu ceea ce ne definisem noi ca obiectiv”, a spus fostul ministru de Interne.

„Reprezentanții PMP în Consilii au votat și au acționat politic în ALINIERE PERFECTĂ cu administrațiile PSD”

Dragoș Tudorache a dezvăluit faptul că istoria reprezentanților PMP în Consilii e compatibilă cu a PSD-ului, deci „colorată în roșu”.

„Și, în al doilea rând, ne-am uitat și la istoria comportamentului politic al reprezentanților PMP în Consiliile din care au făcut parte în acest mandat. Și, uitându-ne la acest comportament politic, am constatat că, în marea majoritate a situațiilor, ei au votat și au acționat politic în ALINIERE PERFECTĂ cu administrațiile PSD. Ceea ce ne-a ridicat un semn de întrebare, și nu a fost un semn de întrebare doar pe partea USR sau a Alianței USR PLUS, a fost un semn de întrebare comun, pe care l-am pus cu TOȚII în aceste discuții. Cât de compatibili, chiar dacă PMP-ul se dorește un partid de dreapta, cât de compatibili ar fi totuși alăturarea PMP-ului cu această formulă de susținere comună pe care PNL și Alianța USR PLUS o construia? Și-atunci AM DECIS DE COMUN ACORD, deci nu a fost o dispută între noi pe acest subiect, în care o parte am vrut și cealaltă parte nu a vrut și a câștigat o parte argumentul, ci, pur și simplu, ne-am pus de acord că nu sunt întrunite elementele necesare pentru a avansa aceste discuții și a invita în aceste discuții și PMP”, a precizat președintele executiv al PLUS.

„Sper ca electoratul PMP să își regăsească așteptările în oferta Alianței USR PLUS sau PNL”

După ce i-au închis ușa în nas, Alianța USR PLUS și PNL speră, acum, să ia și electoratul PMP-ului.

„Sigur că ne-a preocupat și ne preocupă posibilitatea ca prezența PMP-ului în cursa electorală să aducă o oarecare fragmentare de partea dreaptă. Eu o să îndrăznesc să cred că acel electorat pe care PMP-ul l-a avut și care era într-adevăr un electorat de dreapta, între timp își va regăsi așteptările politice în oferta noastră sau în oferta PNL, mai mult decât în oferta PMP. Tocmai pentru că, dacă ne uităm la ceea ce au făcut reprezentanții acestui partid în București, în Consilii, în acești 4 ani, nu cred eu că seamănă cu ceea ce electoratul și-a dorit de la ei”, a mai spus fostul ministru de Interne.

Întrebat de Dan Marinescu dacă își asumă riscul intrării lui Traian Băsescu în lupta pentru primăria Capitalei (pentru că „totuși nu vorbim de orice membru PMP, Traian Băsescu știe cum e lupta asta în București”), care să rupă voturi de la Nicușor Dan, Dragoș Tudorache a răspuns sec (omițând chiar să pronunțe numele lui Traian Băsescu):