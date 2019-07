Am așteptat, ca toți fanii acestei producții, ultimul sezon. Și ca toți fanii am fost dezamăgit de fușăreala care a definit rezolvarea în final a conflictelor acumulate de a lungul serialului de către producătorii grăbiți parcă să încheie o dată o afacere pe cale să-i exaspereze prin lungimea sa. Despre acest final aiuritor, în contrast cu tot ceea ce ne pregătise întregul serial – Războiul dintre Vii și Morți, cel care trebuia să decidă soarta Lumii de dincoace de Zid, într-o Istorie care mai cunoscuse o dată Apocalipsa – am scris un text cu titlul semnificativ Contribuția lui Dorel la desăvîrșirea Sezonului 8 (și ultimul) din Game of Thrones.

Interesat de relația dintre serial și Istoria propriu-zisă, am cumpărat din Franța patru cărți despre GoT, le-am citit pe toate și m-am apucat să revăd serialul de la primul episod, atent acum la detalii. Zidul din film are ca punct de plecare Zidul lui Hadrian, care desparte Anglia de Scoția. La finele lunii voi merge în Anglia tocmai pentru a mă sui pe Zidul lui Hadrian, ca și George R. R. Martin, pentru a înțelege ce simțea un legionar venit de la Roma cînd privea dincolo, unde pîndeau Sălbaticii atît de primejdioși și atît de neliniștitori. Am scris aceste considerații nu pentru a-mi dezvălui preocupările intelectuale, ci pentru a explica de ce am tresărit citind că melodia de deschidere din fiecare episod al serialului – compusă de Ramin Djawadi, de origine germano-iraniană – a fost pusă la deschiderea Congresului USR de sîmbătă, 13 iulie 2019.

Ca istoric al clipei și chiar ca istoric sînt deschis la toate inovațiile cînd vine vorba de o nouă formațiune precum USR. USR își face un titlu de glorie din a fi altfel decît toate partidele postdecembriste. În discursul de la Congres, Dan Barna, devenit prin votul celor 500 de participanți de la Teatrul Național, candidatul USR la prezidențiale, a ținut să pună accent pe noutatea partidului: „Am arătat că se poate. Am arătat că oamenii obişuniţi, care n-au mai făcut politică, au intrat în Parlament. USR este povestea oamenilor care au ales să nu mai stea deoparte. (…) Am arătat că oamenii obişnuiţi, care nu au mai făcut niciodată politică, pot crea un partid, pot intra în Parlament, pot deveni vocea relevantă a străzii într-o societate.”

Așadar, din faptul că membrii USR n-au mai făcut niciodată politică și între noi fie vorba că nu se pricep la politică în sensul clasic al cuvîntului, Dan Barna toarce un avantaj. Desigur, teza nu e nouă. Așa cum arată Radu Portocală în cartea sa despre Macron, transformarea nepriceperii la politică, a virginității din punctul de vedere al administrării treburilor publice a fost trucul folosit de La République En Marche, sub semnul teoriei Postpoliticului. Pînă unde poate merge noutatea, originalitatea în cazul unui partid precum USR, partid al oamenilor de pe stradă? E o întrebare pe care trebuie să și-o pună orice Istoric al clipei. În căutarea răspunsului, Istoricul clipei trebuie să țină cont de un adevăr crucial al vieții. Un partid politic, oricît de original s-ar vrea, trebuie să respecte anumite reguli de esență, reguli care deosebesc un partid politic de o trupă de teatru ambulantă și un politician, de o stripteuză. Printre aceste reguli, la loc de frunte eu aș considera folosirea unui moment precum Congresul pentru a transmite opiniei publice, electoratului, un mesaj. Ceva gen ce e partidul și respectiv și de ce vrea să-l votăm.

Și acest mesaj se vede imediat din relatările presei despre Congresul respectiv. USR, ca și PLUS face mare caz de mesajele transmise prin social – media. Eu nu cred că vreun partid din România poate exclude presa din instrumentele sale de bătălie politică. În cazul congresului USR imaginea din presă e cu atît mai importantă cu cît cei 500 de delegați s-au întrunit nu numai pentru alege cu ajutorul telecomenzii pe candidatul la Cotroceni, dar și pentru a dezbate strategia pentru prezidențiale. Europarlamentarele n-au avut nici o miză în bătălia pentru putere în România. Ele n-au dus nici măcar la parvenirea unui primar USR de cătun. Prezidențialele sînt altceva. Dacă ne gîndim bine, din perspectiva bătăliei pentru putere ele sînt mai importante decît parlamentarele. Mai mult ca sigur cine va cîștiga prezidențiale va impune și scorul de laparlamentare.

În aceste condiții, pentru USR era de o deosebită importanță mesajul care să treacă dincolo de bula facebook, spre uriașul electorat român, cel care la prezidențiale, spre deosebire de europarlamentare, va fi mobilizat și de structurile de partid, și mai ales de credința că la Cotroceni trebuie să ajungă o persoană cît de cît serioasă, de la care se așteaptă soluții miraculoase pentru țară. N-am avut onoarea să fiu invitat la Congresul USR. Nici nu știu cine a fost invitat dintre liderii de opinie. Televiziunile de știri n-au fost convinse să vină la fața locului de către Dan Barna, încrezător în forța facebookului de a-l face președinte mai ușor decît o salată de sfeclă vedeta rețetelor de bucate ale anului. USR n-ar site.

Prin urmare, despre ce s-a zis și s-a decis la Congresul USR n-am putut afla decît din relatările presei. Mesajul principal al unei astfel de reuniuni e dat de imaginea de ansamblu. O imagine pe care electoratul și-o face din presă. Despre Congresul USR titlurile au sunat cam așa: Congresul USR, între pastila albastră, Star Trek, Game of Thrones, pantofii norocoși ai lui Barna și partidul lui Cioloș, care PLUSează, Moment amuzant. Delegaţii USR au votat împotriva Simonei Hale, Congresul USR, pe muzica din Urzeala Tronurilor, Congres USR, ca în FILME. Barna: „Suntem Game of Thrones ca viziune, Star Trek ca energie, Matrix, Star Trek și Game of Thrones la Congresul USR”, În ce filme mai joacă USR și Cioloș.

Din cîte se vede, imaginea Congresului din presă e cel mult una de gală de filme într-un orășel de provincie sau cel mult de reuniune a cinci sute de oameni ca să bea împreună un ceai. . Invocarea filmelor își are temeiul în discursul lui Dan Barna : „După toate lucrurile pe care am reuşit să le facem împreună în ultimii trei ani, sunt sigur că avem o şansă reală ca USR-PLUS să dea preşedintele. Şi ştiu că aveţi curajul să intrăm în această competiţie. Ştiu că avem voinţa să mergem pînă la capăt pe acest drum. Sîntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul României. (…)

Cred că ştiţi cu toţii secvenţa din Matrix când Neo trebuie să aleagă între pastila roşie şi cea albastră. Cea roşie îl aducea înapoi la viaţa de dinainte, în vreme ce pastila albastră îi deschidea ochii şi vedea lumea din jurul lui cum era cu adevărat. Cam aşa a fost şi la mine.” Dan Barna a cerut delegaților votul pentru a candida la președinția României. Admițînd că în competiția cu Dacian Cioloș cîștigă el, Dan Barna va fi candidatul Alianței 2020 la Președinție. Un candidat care-și ia în serios angajamentul de a lupta ca să ajungă președinte. În aceste condiții, ne întrebăm Ce mesaj a vrut să transmită Dan Barna electoratului la acest Congres? Un alegător simplu, care nu se uită la filme, dar care își pune mari speranțe în posibilul nou președinte, a vrut să vadă proiectul de țară al candidatului, făgăduielile sale în raport cu interesul național. Ce a zis Dan Barna din acest punct de vedere? „Noi suntem singurii care putem să schimbăm asta şi, dacă judecăm după numărul de voturi pe care l-am primit pe 26 mai din partea tinerilor şi din partea celor care au plecat din ţară, aş zice că şi ei cred acelaşi lucru, un sfert de Românie crede că noi putem schimba România. (…)

Am mai făcut încă un pas în obiectivul Alianţei USR PLUS de a guverna în 2020. În cadrul mecanismelor statutare ale USR, astăzi, au avut loc alegerile pentru nominalizarea candidatului USR la poziţia de candidat la Preşedinţia României. În urma alegerilor, USR m-a mandatat să reprezint acest partid. Este un rezultat care confirmă eforturile de 2 ani, de cînd conduc acest partid, de a ne dezvolta şi a fi ceea ce România are acută nevoie: un partid nou şi proaspăt care să aducă societatea activă şi modernă din spectrul politic pentru a merge mai departe în Europa.”

Vom schimba România. Vom merge mai departe în Europa. Acestea sînt singurele angajamente ale celui care vrea să fie președintele României. Clișee folosite de toți politicienii postdecembriști. Admițînd că sînt și alegători, ca mine, care se uită la filme și la seriale. Ce mesaj le-a transmis invocarea lui Game of Thrones de către Dan Barna ca viziune a USR? Viziunea din Game of Thrones e sinistră în materie de politică. Să n-ai încredere în nimeni, să n-ai nici un scrupul în bătălia pentru parvenirea și rămînerea la putere, oamenii cinstiți pierd în fața ticăloșilor. Aceasta e viziunea despre politică a USR, a candidatului USR la prezidențiale? Rareș Bogdan declara după Congres că între Klaus Iohannis și Dan Barna e distanța dintre New York și Roman. Politician abil, Rareș Bogdan a vrut să-l menajeze pe Dan Barna. Luînd seamă la Congresul USR, eu cred că între Klaus Iohannis și Dan Barna e distanța dintre Biroul Oval și Biroul șefului de gară din Cucuieții din Deal.

N.B. Circulă și opinia că năstrușniciile de la Congres au fost un truc pentru a face presa să vorbească despre reuniune, ceva în genul ochelarilor galbeni, de capră înțărcată ale lui Gigel Știrbu la Moțiunea de cenzură. Dacă e așa, nu văd deosebirea dintre USR și celelalte partide. Trucul năstrușniciilor e folosit de toate partidele.

