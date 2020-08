În dialogul pe care l-a avut cu jurnalistul Victor Ciutacu, Elvis Pian a confirmat faptul că era prezent la domiciliu atunci când politia a descins la domiciliul clanului Duduianu şi i-a ridicat pe fraţii săi.

Ciutacu: Ati fost audiat?

Elvis: Nu, pentru că nu mă aflam în ţară, el a murit la ora 3 şi eu am ajuns la 6 dimineaţa.

Azi eraţi acasă cand au venit mascaţii?

Elvis: Da, suntem oameni si avem toti dureri pe acest pamant. Chiar ma bucur ca s-a intamplat asa, ca legea e una pentru toti. Se vorbeste foarte mult de familia noastra, despre Emi care nu mai e. La fel si noi, ca purtam numele Duduianu, ca am avut un bunic cu numele asta, dar noi nu suntem cum zice lumea si presa. Daca am gresit, sa platim. Seful actiunii de azi m-a luat deoparte in curte si m-a intrebat „ia spune, unde te-ai intalnit cu sefii politiei?”. Pai fratele meu era mort in casa si eu ma intalneam cu sefii politiei. M-a sunat o fata de la presa si ar fi zis ca m-am intalnit cu sefii Politiei intr-o biserica si vreau sa dezmint. Eu unul, Elvis, nici nu cunosc vreun sef al Politiei, eu nici pe comandantul Sectiei 19. Am inima indurerata, nu m-am intalnit cu nimeni, nimeni din familia noastra nu s-a intalnit cu vreun reprezentant al politiei, zvonurile astea sa dispara.

Cu ce vă ocupaţi, ce afaceri aveţi?

Elvis: Am fost in vacanta in Olanda, mi-am luat un apartament in chirie, ca erau restrictii cu COVID. Aici in Romania aduc masini si le revând, la fel si fratii mei.

Vă ocupaţi cu cămătărie?