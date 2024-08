International Insulele scoțiene ar putea rezolva misterul Pământului bulgăre de zăpadă







Insulele scoțiene ar putea ajuta la rezolvarea unuia dintre cele mai mari mistere ale planetei noastre, spun oamenii de știință.

Insulele Garvellach de pe coasta de vest a Scoției sunt cea mai bună dovadă a faptului că Pământul a intrat în cea mai mare epocă glaciară a sa în urmă cu aproximativ 720 de milioane de ani, au descoperit cercetătorii. Marele îngheț, care a acoperit aproape tot globul în două faze timp de 80 de milioane de ani, este cunoscut drept „Pământul bulgăre de zăpadă”, după care au apărut primele forme de viață animală.

Indiciile ascunse în roci despre îngheț au fost șterse peste tot, cu excepția insulelor Garvellachs. Cercetătorii speră că insulele ne vor spune de ce Pământul a intrat într-o stare de îngheț extrem pentru atât de mult timp și de ce a fost necesar pentru apariția vieții complexe. Straturile de rocă pot fi privite ca paginile unei cărți de istorie, fiecare strat conținând detalii despre starea Pământului în trecutul îndepărtat. Dar se credea că perioada critică care a condus la apariția Pământului bulgăre de zăpadă lipsește, deoarece straturile de rocă au fost erodate de marele îngheț.

Loc unic pe Pământ

Acum, un nou studiu realizat de cercetătorii de la University College din Londra a dezvăluit că Garvellachs a scăpat cumva nevătămat. Acesta ar putea fi singurul loc de pe Pământ care deține o înregistrare detaliată a modului în care Pământul a intrat într-una dintre cele mai catastrofale perioade din istoria sa, precum și a ceea ce s-a întâmplat atunci când au apărut primele forme de viață animală, când bulgărele de zăpadă s-a dezghețat acum sute de milioane de ani. Pe atunci, Scoția se afla într-un loc complet diferit, deoarece continentele s-au deplasat de-a lungul timpului. Scoția se afla la sud de ecuatorul Pământului și avea o climă tropicală, până când ea și restul planetei au fost înghițite de gheață. „Captăm acel moment al intrării într-o epocă glaciară în Scoția care lipsește în toate celelalte localități din lume”, a declarat pentru BBC News profesorul Graham Shields de la University College London, care a condus cercetarea.

„Milioane de ani critici lipsesc în alte locuri din cauza eroziunii glaciare, dar totul este acolo în straturile de rocă din Garvellachs.” Insulele din Hebridele interioare ale Scoției sunt nelocuite, în afară de o echipă de oameni de știință care lucrează în clădirea solitară a insulei principale, deși există și ruinele unei mănăstiri celtice din secolul al VI-lea.

Planuri de cercetare

Descoperirea a fost făcută de doctorandul profesorului Shield, Elias Rugen, ale cărui rezultate au fost publicate în Journal of the Geological Society of London. Elias este primul care a datat straturile de rocă și le-a identificat ca provenind din perioada critică care lipsește din toate celelalte formațiuni stâncoase din toate celelalte părți ale lumii. Elias i-a dus de mai multe ori pe mulți dintre judecătorii vârfului de aur, cunoscuți în mod oficial ca membri ai „subcomisiei criogenice”, în fața stâncilor pentru a-și susține cauza. Următoarea etapă este de a permite comunității geologice în general să își exprime obiecțiile sau să vină cu un candidat mai bun. În cazul în care nu va exista niciuna, atunci vârful ar putea fi bătut anul viitor. Premiul ar crește profilul științific al locului și ar atrage fonduri suplimentare pentru cercetare.