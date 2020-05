Deși susține că a plătit tot ceea ce i s-a cerut, pentru cazarea buncii sale la căminul de bătrâni, Oana Zăvoranu n-a reușit să convingă judecătorii, conform spynews.ro. Aceștia au dispus executarea silită a vedetei pentru stingerea datoriilor pe care le-ar avea către azilul de bătrâni.

„Admite cererea. Încuviinţează executarea silită. Fără cale de atac”, sună decizia magistraților, sec și fără loc de interpretări.

Oana Zăvoranu susține că ar mai fi achitat aceste facturi și că reprezentanții azilului nu vor decât să o stoarcă de bani, în baza unor povești inventate. Reprezentantul azilului, care a câștigat în instanță, are însă o altă variantă, spunând că vedeta a uitat să-și onoreze datoriile.

Oana Zăvoranu a luat foc după ce a fost acuzată că și-a abandonat bunica în azilul în care a cazat-o și că nu s-ar mai fi interesat de soarta ei. Vedeta a povestit pentru Antena Stars că acuzațiile au fost făcute de directorul instituției care dorește să-și facă imagine pe spinarea ei.

„Eu nu am semnat niciun contract pe baza căruia să stea în azilul acestui mare om de afaceri, care de fapt, e vai de capul lui. Am luat-o cu râie de acolo şi slabă, vai de capul ei. Încercând să o luăm de câteva ori şi până nu am câştigat în primă instanţă, nu ne-au lăsat să o luăm. Luaţi-o, dar nu o luaţi, că pot să mulg bani de la tine şi pot să spun pe la tv că ai abandonat-o – chestii de fac oamenii mărunţi. Nu aveam cum să îmi achit datoriile, din moment ce eu nu am semnat niciun contract cu azilul respectiv. În perioada aceea, în apartament stătea o individă, prietenă cu mama şi ea a semnat actele cu acest azil, de unde am luat-o”, a povestit Oana Zăvoranu.

După moartea mamei sale, Mărioara, vedeta și-a găsit bunica într-o anexă a vilei de la Afumați și a promis că va avea grijă de ea. După ce a vândut casa, Oana a decis să o cazeze pe bătrână într-un cămin special unde să aibă parte de îngrijire de specialitae.