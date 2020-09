Agresiunea între fete se pare că a devenit o modă. Astfel, o adolescentă de 14 ani,din Târgu Jiu, a fost filmată când lovea o altă minoră. Imaginile cutremurătoare au fost făcute publice, fata nefiind la prima abatere de acest gen.

Adolescenta de 14 ani, din Târgu Jiu, nu s-a aflat la prima abatere. Noi imagini în care agresează o minoră au fost făcute publice.Copila agresoare se află sub control judiciar, măsura find luată după ce a lovit cu brutalitate o fată în vârstă de 13 ani, acum câteva zile.

Trei dosare sunt deschise pe numele fetei agresoare , unul pentru tâlhărie și două pentru lovire. Filmul în care se vede cum fată în vârstă de 14 ani a bătut cu cruzime o fată cu un an mai mică decât ea, din Târgu Jiu,a început să circule pe internet.

„Dacă te întreabă cineva dacă am dat în tine, mă, te joc în picoare, ascultă-mă bine!”

În urma acestei postări, oamenii legii s-au autosesizat și au chemat la audieri ambele fete, dar și familiile lor, pentru a fi audiate. Potrivit înregistrării, fata agresoare îi spune victimei sale : „Dacă te întreabă cineva dacă am dat în tine, mă, te joc în picoare, ascultă-mă bine!”.

Fata se află sub control judiciar pentru o lună de zile

Un nou filmuleț ce o are în prim-plan pe adolescentă în vârstă de 14 ani care a agresat de curând o fată cu un an mai mică decât ea a început să ruleze în spațiul public. Este vorba despre de o altă minoră agresată de față din Târgu Jiu. Noile imagini au făcut ca poliția să se autosesizeze și să aducă părțile implicate, alături de familiile acestora, la audieri. În afara acestui nou caz apărut în mass-,media, fata care are 14 ani este cercetată într-un alt dosar, de agresiune asupra unor minore.

Protecția Copilului a demarat o anchetă

În prezent, ea se află sub control judiciar pentru o lună de zile după ce a participat alături de alte adolescente la lovirea și umilire unor fete. Fata se află sub control judiciar pentru o lună de zile, fiind obligată să meargă la poliție periodic. Și Protecția Copilului a demarat o anchetă în acest sens. Inițial, fata a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Părinţii minorilor au fost și ei sancţionaţi cu câte 500 de lei, potrivit realitatea.net.