1. Laptop Asus X509JB-EJ056 (Procesor Intel® Core™ i3-1005G1 (4M Cache, up to 3.40 GHz), Ice Lake, 15.6″ FHD, 4GB, 256GB, nVidia GeForce MX110 @2GB, Gri)

Acesta este unul cele mai performante si ieftine laptopuri pentru scoala. Configuratia sa graviteaza in jurul procesorului Intel Core i3 si este sustinuta de 4 GB RAM si 256 SSD. E unul din cele mai mici laptopuri de 15 inch de la nivel mondial si este perfect pentru scoala online pe zoom, skype etc.

Ofera performante acceptabile si imagini vizuale foarte frumoase. Are afisaj NanoEdge cu unghiuri largi de vizualizare, pana la 178 grade, acoperire mata anti-glare. Din pachet nu lipseste camera web, placa video dedicata de 2 GB, Nvidia GeForce MX110 si suita clasica de porturi – 2 x USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Type C. Nu are sistem de operare.

2. Laptop Asus VivoBook X512JA-EJ338 (Procesor Intel® Core™ i3-1005G1 (4M Cache, up to 3.40 GHz), Ice Lake, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics, Gri), ultrabook asus vivobook

Un al laptop Asus care merita atentia scolarilor si parintilor este Asus VivoBook X512JA-EJ338. Are procesor i3 din ultima generatie, cu frecventa ce urca pana la 3.4 GH. De data aceasta memoria este dubla, de 8 GB, iar ssd-ul tot de 256 GB. Modelul are ecran de 15.6 inch anti-glare, cu rezolutie maxima 1920 x 1080 pixeli, camera web si placa video integrata.

Ofera optiune libera pentru dual drive suport HDD/ SSD, util daca vreti sa conectati un HDD in plus pentru stocare. Nici acest model nu are sistem de operare, insa avantajul este ca puteti pune orice soft preferati. In schimb, tastatura numerica se poate dovedi foarte utila la orele online de matematica.

3. Laptop Asus TUF FA506II-BQ018 (Procesor AMD Ryzen™ 5 4600H (8M Cache, up to 4.00 GHz), 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, nVidia GeForce GTX 1650Ti @4GB, Negru), laptop gaming asus

Al treilea laptop Asus din cele selectate din oferta evoMAG este un model din gama de gaming, foarte rezistent si cu performante de exceptie. Mai rezistent decat orice rival, cum il catalogheaza chiar producatorul, acest laptop se misca foarte bine in aplicatii consumatoare de resurse, fiind perfect pentru cei care lucreaza suplimentar la informatica, in proiecte de grafica, design, video, prezentare etc.

In plus, pentru ca este construit pe o platforma avansata, nu va face probleme de lag-uri sau altele similare in sesiunile de cursuri online. Laptop Asus TUF este un laptop extrem de versatil. Designul premium, placa video dedicata de 4 GB, Nvdia GeForce GRX 1650Ti, numeroasele porturi, tastatura numerica si tastatura generala foarte fiabila si ergonomica sunt doar cateva puncte forte ale acestui laptop.

