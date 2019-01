În 2018 piața rezidențială s-a stabilizat. Ce urmează?

Specialiștii în imobiliare spun că 2018 a fost cel mai stabil an din punctul de vedere al pieței rezidențiale. La finele lui decembrie 2018, suma medie solicitată pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vânzare la nivel național a ajuns la o valoare de 1.239 de euro pe metru pătrat util. față de anul trecedent, per ansamblu, prețurile au crescut cu doar 6%. Specialiștii afirmă că asistpm la o tendință de ”temperare” a scumpirilor.





“2018 pare a fi cel mai echilibrat an pe care l-a cunoscut piața imobiliară locală. Chiar și în Cluj, avem o creștere de puțin peste 6%, care se înscrie în trendul anual national. Cu o evoluție de +6% pe an și o cerere stabilă, piața arată bine per ansamblul ei. Ne așteptăm la un 2019 în care prețurile vor oscila destul de puțin în jurul valorii actuale. Tot în acest an vom vedea cu adevărat primele livrări de apartamente de generație nouă, post-criză, în toate orașele mari din țară. Este de așteptat ca apetitul cumpărătorilor să crească pentru segmentul nou, în aceste condiții”, arată Daniel Crainic, director marketing Imobiliare.ro

Cum arată piața rezidențială în marile orașe? În Capitală, la finele lui decembrie 2018, se cerea 1.335 de euro pe metru pătrat, cu 6% mai mult față de anul trecut. În Brașov apartamentele costau, în medie, 1.102 euro pe metru pătrat la sfârșitul lui decembrie, în creștere cu 9,4% față de perioada similară a anului precedent.

După ce ani la rând clujenii au fost cei mai pretențioși în ceea ce privește costurile imobiliare, anul trecut ritmul de creștere a prețurilor s-a temperat sensibil. Astfel, s-a cerut în medie 1.555 de euro pe metru pătrat util la finele lunii decembrie, în creștere cu 6,7% față de perioada similară a anului precedent. La Constanța apartamentele vechi din oraș se situau la un nivel de preț de 1.123 de euro pe metru pătrat util la finele lui decembrie, în creștere cu doar 3% față de perioada similară a anului anterior. În Iași creșterea a fost în ton cu media pe țară, la finele anului, apartamentele vânzându-se cu doar 1.008 euro pe metru pătrat util, ceea ce face din capitala Moldovei cel mai ieftin municipiu.

În orașul de pe Bega, așteptările vânzătorilor de apartamente s-au diminuat cu 0,4% în decembrie 2018 (de la 1.212 la 1.207 euro pe metru pătrat util) în vreme ce, la 12 luni, s-au majorat cu 4,8% (de la o valoare 1.152 de euro pe metru pătrat util).

Numele de Botez INTERZISE de Biserica! Ce nume sa nu-i pui NICIODATA copilului

Pagina 1 din 1