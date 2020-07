Marta Petreu a fost prima care a dezvăluit obsesia halucinantă a editorialitului siteului Adevărul și al Hotnews: „Aflu din cele mai recente acte primite – concret, din „Ordonanţa…“ emisă de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Cluj-Napoca, cu privire la dosarul 3303/P/2018, datată 27.05.2020 şi ajunsă la mine în 09.06.2020 – că îl cheamă Mircea Morariu, că este profesor universitar şi locuieşte la Oradea. Şi că a recunoscut la Poliţie că el este cel care mi-a trimis, în perioada decembrie 2017-29 ianuarie 2019, vreme de 14 luni calendaristice, mesaje SMS de hărţuire de pe numărul de telefon 0738 XXX XXX.

Eu nu îl cunosc. Nu am făcut niciodată cunoştinţă cu el. Nu m-am salutat cu el niciodată.

Mesajele SMS au fost multe, în orice caz peste 100. Nu pot spune cu exactitate cîte, deoarece pe cele din primele luni, semnate cu nume de vechi comunişti români şi internaţionali, le-am şters. Apoi au venit alte 92 de mesaje, pe care, pe măsură ce veneau, le-am predat Poliţiei Cluj. Unele au fost semnate cu nume de bărbaţi, inclusiv cu numele unor cunoscuţi scriitori români în viaţă, altele cu nume de femeie. În toate, hărţuitorul mă tutuieşte. Era perfect informat unde mă duc şi ce urmează să fac şi îşi anunţa iminenta prezenţă. În cîteva, îşi bătea joc de lipsa de succes a cărţilor mele”

Cristina Modreanu, fosta directoare a Festivalului Național de Teatru a povestit același lucru: „Ma numar si eu printre cei agresati de multe ori de acest individ. Credeam ca va inceta dupa ce nu voi mai fi directoarea FNT, dar nu a fost asa, atacurile au ramas constante, ultimul chiar la inceputul acestui an. Mai credeam ca o face numai in articole, acum imi dau seama ca au fost si mesaje, dar nu l-am banuit pe el cand le-am primit. Ar fi trebuit sa merg la politie, ma bucur ca a facut-o Marta Petreu si o felicit pentru curaj, ne ajuta pe noi toti sa asanam un mediu teatral care isi pierde zilnic din credibilitate. Incepand de la varf, adica de la cel caruia acest om i-a dedicat o carte plina de osanale. Marian Popescu are dreptate! Faptul ca Uniter nu se dezice public de cel pe care l-a pus in ultimii ani in toate juriile, cultivandu-l intens, cred ca spune totul.”.

A făcut același lucru și cu scriitorul Ion Vartic și cu regizorul de teatru Andrei Măjeri.

Parchetul din Cluj a închis dosarul pe motiv că hărțuitorul e „universitar și integrat în societate”.