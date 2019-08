La parterul casei lui Gheorghe Dincă se află un hol şi trei încăperi. Două dintre aceste camere sunt ticsite cu tot felul de obiecte. iar a treia este un dormitor. Camera nu are mai mult de 12 metri pătraţi. Înăuntru se află un pat din fier. Fereastra a fost acoperită cu bucăţi din lemn și aici, presupun anchetatorii, a fost sechestrată Alexandra Maceșanu.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat că locuința lui Dincă este ”un dezastru total, cum ar fi o explozie într-un atelier auto, apoi a venit cineva să şi fure. În încăperea aceasta este doar un pat de fier, gros, ancorat în perete. La fel şi celelate încăperi? Un dezastru organizat. Miroase peste tot din pereţi, peste tot. Această casă, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea încăpere unde a ţinut fetele cu patul acela de fier, pute totul a cadavru şi din pământ iese mirosul şi din jur”, informează stirileprotv.ro.

Încă două încăperi se află la etajul casei lui Gheorghe Dincă, iar aici au fost descoperite mai multe obiecte vestimentare feminine. Avocatul familiei Melencu susține că Gheorghe Dincă are o strategie bine pregătită.

„El are o tehnică bine stabilită. Cineva îl învaţă. Cred că în timp util, nu ştiu. O să vedem cu cine are el contact. Merge la chestii de o fineţe incredibilă, de genul: „Mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat şi, nu a reuşit şi atunci eu am interpretat ca eă îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea.” Înţelegi? Adică finețuri din astea, în prosteală, dar cu cheie juridică foarte”, a declarat avocatul Tonel Pop, conform sursei precizate mai sus.

