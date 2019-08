Hagi, titular în premieră

„Echipa n-a contat la mijlocul terenului, a fost mult mai lentă. Jucătorii nu au idei, nu joacă deloc”, a scris un fan al lui Genk, pe Twitter. „E imposibil să ai aproape aceeași echipă ca în sezonul trecut și să existe atât de multe pase greșite. Băieții ăștia știu că a început sezonul?”, a remarcat un alt suporter.

În jocul cu Zulte-Waregem, Ianis Hagi a fost titular pentru prima dată, în campionat. Internaționalul român nu s-a remarcat și a fost schimbat în minutul 68 de antrenorul Felice Mazzu. „Am vorbit în vestiar mult, am lucrat la antrenamente să întărim latura mentală. Mergem în direcţia bună, dar va trebui să îndrăznim mai mult, să fim mai încrezători şi să avem mai multă siguranţă. Am suferit la ultima pasă, am fost şi absenţi în careul advers şi am făcut alegeri greşite în prima repriză, a spus tehnicianul”.

Te-ar putea interesa și: