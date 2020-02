La finalul meciului, selecționerul Steven Gerrard a afirmat că are multe problem la club.

„Voi rezolva toate problemele pe care le avem. Nu am putut gestiona presiunea în repriza a doua. În prima repriză am jucat bine, am controlat jocul, dar în partea a doua nu am mai fost o echipă. Nu am mai făcut presiune. Liderii din echipa mea n-au putut degaja o minge din propriul careu.

Poate fi o problemă de mentalitate, voi face o analiză serioasă. În pauză de iarnă am mai adus un jucător, doi și am crezut că avem mentalitatea necesară, dar ultimele săptămâni îmi arată că m-am înșelat. Eu sunt responsabil totuși”, a spus Gerrard, în presa din Scoția.

În ciuda eșecului cu Kilmarnock, presa din Scoția l-a lăudat pe Ianis Hagi. Acesta a fost înlocuit în minutul 82.

„Hagi a provocat aplauze după câteva atingeri de maestru şi combinaţii precise cu coechipierii săi. Păcat că şuturile sale nu şi-au atins ţinta,” a commentat presa scoțiană, potrivit digisport.ro

