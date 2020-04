Cu un design uimitor, cameră cvadruplă inovatoare, o baterie puternică și un Chipset Kirin 810 performant, Huawei P40 lite răspunde promt acestor nevoi și devine un smartphone potrivit pentru generațiile tinere. Cu atât mai mult, în contextul actual, în care toate activitățile lor de zi cu zi se desfășoară de acasă. Haideți să descoperim împreună caracteristicile de top ale acestui telefon!

Prețul recomandat de 1299 lei este primul aspect care atrage atenția, ținând cont de toate beneficiile pe care Huawei P40 lite le oferă. Pentru cei care sunt în căutarea unui smartphone cu un preț și mai accesibil, o alternativă interesantă este succesorul din această serie, Huawei P40 lite E , care este disponibil pe piață cu un preț recomandat de 799 lei. Sună bine, nu-i așa?

Adolescenții, la fel ca adulții, au așteptări clare de la produsele și serviciile pe care le utilizează. Huawei P40 lite poate face față tuturor provocărilor și poate satisface atât consumatorii tineri, cât și părinții, în activități diverse, de la ascultarea playlist-ului favorit, până la experiențe uimitoare de gaming și surprinderea unor fotografii calitative, numai bune de publicat pe rețelele de Social Media.

Design cool, în ton cu personalitatea vibrantă a tinerilor

Huawei P40 lite – aliniat tendințelor moderne – prezintă un design unic al camerei cvadruple, cu un aranjament sub formă de matrice plasat în colțul din stânga sus al panoului din spate. Aspectul modern al telefonului cucerește prin originalitate și culori vibrante.

Fie că vor să vizioneze un film sau un serial, să exploreze Social Media sau să folosească aplicația preferată, calitatea experienței de vizionare este foarte importantă pentru tineri. Cu un ecran de ultimă oră HUAWEI Punch FullView, Huawei 40 lite oferă o experiență de vizionare captivantă. Mai mult, ecranul excepțional suportă o rezoluție Full HD+ și o gamă largă de culori, cu un raport ecran-corp de 90,6%.

Popularitatea jocurilor este în creștere semnificativă – în prezent, aproximativ o treime din populația lumii se joacă pe telefonul mobil. Huawei P40 lite suportă multe jocuri populare are grijă de întreaga experiență de gaming, permițând gestionarea notificărilor de mesaje de la Not Disturb la capturi de ecran, înregistrare pe ecran sau casetă de chat.

Vești bune pentru fanii Game Of Thrones! Jocul Game of Thrones Beyond the Wall este disponibil în App Gallery și invită utilizatorii să continue povestea și să conducă acțiunea exact așa cum își imaginează.

Procesorul optimizat special pentru gaming pe telefon este unul dintre beneficiile care cucerește tânăra generație, mai ales în contextul actual, în care sesiunile de gaming rămân una dintre activitățile lor preferate de acasă.

Fotografii calitative pentru a surprinde cele mai frumoase momente petrecute alături de familie în perioada izolării

Adolescenții fac fotografii cu telefoanele lor oriunde și oricând. Situația actuală, în care își petrec tot timpul de acasă, este un moment potrivit pentru a experimenta toate funcțiile foto ale telefonului – portrete cu membrii familiei, fotografii pe timp de seară sau selfie-uri, numai bune de trimis prietenilor sau colegilor pe care nu i-au mai întâlnit în ultima perioadă.

Huawei P40 lite răspunde acestor nevoi cu un sistem de cameră cvadruplă și algoritmi AI avansați. În funcție de situație, utilizatorul poate folosi tehnologia de sinteză multi-cadru de înaltă definiție, Super Night Mode sau Super Night Selfie 2.0 sau Ultra Wide Angle Lens pentru a surprinde fotografii mai cuprinzătoare și mai clare, demne de pus în ramă.

Huawei P40 lite vine cu magazinul de aplicații Huawei AppGallery preinstalat. Toate aplicațiile disponibile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Aceasta dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

Huawei AppGallery se bucură de un suport crescut din partea developerilor locali. Până acum, au fost publicate peste 300 de aplicații dezvoltate în România, cum ar fi aplicațiile din zona de banking, printre care se numără Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD, 24Pay, urmând ca în viitorul apropiat să se alăture și alți parteneri din sectorul financiar.

AppGallery conține și aplicații importante din zona de știri și divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile și numeroase aplicații dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman, Carzz.ro, Jobzz.ro sau Okazii.ro, dar și aplicații utilitare, printre care eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Femyo, Upfit Romania sau WorldClass. Aplicațiile operatorilor locali sunt și ele disponibile în AppGallery: My Orange Romania, My Account Telekom și My Vodafone Romania.



HUAWEI App Gallery acordă o atenție sporită și zonei de educație, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicații locale care au devenit cunoscute și utilizate și la nivel global. Printre acestea, se numără aplicațiile de învățare a limbilor străine, precum Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro. De asemenea, planurile de viitor ale HUAWEI vizează și o colaborare cu Mondly, tocmai pentru a oferi utilizatorilor și mai multe aplicații educaționale de învățare a limbilor străine.

În plus, spre bucuria utilizatorilor, aplicația Phone Clone, disponibilă pe Huawei P40 lite, permite personalizarea noului telefon achiziționat cu ușurință prin migrarea resurselor din vechiul telefon, folosind transferul super-rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut. Procesul poate fi realizat foarte ușor, indiferent de sistemele de operare (iOS sau Android), atât pe smartphone-ul nou, cât și pe cel vechi.

Acasă, la școală sau pentru timpul liber, Huawei P40 lite rămâne telefonul ideal pentru noua generație, datorită funcționalităților pe care le oferă. Unde mai pui că raportul calitate-preț este unul excelent.