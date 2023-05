HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 9 mai 2023. Polonia și Ungaria 

9 mai

Pe 9 mai s-au născut: Pancho Gonzales, Albert Finney, Glenda Jackson, Candice Bergen, Rosario Dawson, Lucian Blaga, Ion Ţiriac, Marius Ţeicu.

În calendarul creştin-ortodox este Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari. Sf. Prooroc Isaia și Sf. Mc. Hristofor. În popor se spune că este Sf. Niculae de Vară. Dintr-o pricină sau alta, moaştele arhiereului din Mira Lichiei au fost mutate în Var (Bari). De fapt le-au furat venețienii, probabil din prea mare pioșenie. Ei, pe atunci era o afacere ca oricare alta, cine avea mai multe moaște făcea mai mulți bani! Protector al marinarilor şi al drumeţilor, Sf. Nicolae a mai făcut un drum!

Dar extrem de interesant este Sf. Hristofor pe care îl pomenim astăzi. Cronica spune că a trăit pe la anii 250 pe timpul împăratului roman Deciu. „Se spune despre el lucruri minunate şi preamărite, cum că a fost căpcăun, cu cap de câine şi avea puteri mari de nici două sute de oameni nu au putut să-i stea împotrivă” (Vieţile Sfinţilor). Poate fi o încorporare în creștinism a înfățișării puternicului zeu egiptean Anubis, și el cu cap de cățel.

Numele lui Hristofor era R’preve, ceea ce, se pare, în arameică înseamnă cel care vine de departe, cel care vine de după orizont. Minunile Sf. Hristofor sunt multe şi de mirare: învaţă pe loc să vorbească omeneşte, înmulţeşte pâinile şi alimentele, converteşte pe mulţi şi mai ales pe două desfrânate care sunt pomenite tot astăzi, iar când a fost torturat sfântul Hristofor „stătea liniştit ca şi când s-ar afla la odihnă şi povestea nişte lucruri minunate, de mulţi necrezute”. Oare ce ascund Sfintele Scripturi în aceste relatări ciudate, adevăruri spuse pe jumătate și lucruri de mare mirare? Bună întrebare!

Despre seminificația zilei de 9 mai, Independența și Victoria în WW2, ca și despre alele am tot scris, căutați în arhive. Dar mi-a atras atenția un interviu.

Într-un interviu exclusiv pentru Remix News, Maciej Szymanowski, discută despre starea actuală a relațiilor polono-ungare, despre modul în care războiul din Ucraina rămâne o problemă controversată pentru două națiuni și cum vor arăta relațiile viitoare în V4. Maciej Szymanowski este directorul Institutului Wacław Felczak pentru Cooperare Polono-Maghiară din Varșovia și profesor la Universitatea Catolică Pázmány Péter de lângă Budapesta. El este jurnalist, istoric și diplomat, fost consilier pentru afaceri internaționale al Mareșalului Sejm-ului polonez și un expert larg respectat în Europa Centrală și Grupul Visegrád și vorbește toate cele patru limbi naționale.

Institutul de Cooperare Polono-Maghiară Wacław Felczak a susținut o conferință privind necesitatea cooperării V4 și apărarea comună a intereselor regiunii în relațiile cu Bruxelles-ul. Din păcate, subiectul a fost oarecum umbrit de o discuție despre diferitele abordări ale Ungariei, pe de o parte, și ale celorlalte trei țări V4, pe de altă parte, față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. În opinia dumneavoastră, cât de adânci sunt diviziunile reale în cadrul V4 și cât de mult oferă mass-media pur și simplu o imagine distorsionată a acestora?

Aceasta este o întrebare la care este puțin complicat de răspuns.

În primul rând, nu este o întâmplare că subiectul războiului din Ucraina și asaltul Federației Ruse asupra Ucrainei apare în fiecare conversație, atât în ​​privat, cât și la genul de întâlniri și conferințe pe care am avut ocazia să le organizăm. Există, desigur, multă frică: teama pentru securitatea noastră, teama că o nouă Cortina de Fier va apărea – doar că nu este încă foarte clar unde va merge, frica acelor societăți, a acelor națiuni care se află în Europa Centrală.

În ceea ce privește Grupul Visegrád, valențele sale au fluctuat de-a lungul timpului. Uneori erau mai bune, alteori mai rele. Cred că aceasta este o comunitate de interese, totuși. Îmi amintesc o perioadă, în special în timpul primului ministru ceh Vaclav Klaus și al ministrului ceh de externe Zieleniec — care era de origine poloneză — când Grupul Visegrád nu a funcționat destul de mult timp. Deci V4 a avut astfel de experiențe.

Pe de altă parte, așa cum s-a văzut în ultimii ani, a existat o perioadă în care fiecare dintre aceste țări a fost guvernată de coaliții care diferă foarte mult – din perspectivă ideologică și viziune asupra lumii. Am avut Drept și Justiție în Polonia, Fidesz în coaliție cu creștin-democrații din Ungaria, liberali conduși de Babiš în Republica Cehă și o coaliție de stânga în Slovacia condusă de prim-ministrul Fico, care probabil va deveni din nou prim-ministru după următoarele alegeri. in septembrie. Și în ciuda acestor diferențe, Grupul Visegrád a reușit să lucreze împreună.

Cred că există o convingere — eu însumi am fost martor la astfel de conversații de multe ori, fie că vorbeam cu politicieni de dreapta sau de stânga din țările V4 — că succesul unei țări înseamnă și succesul celorlalte țări în această parte a Europei și invers: eșecul unora înseamnă mai devreme sau mai târziu probleme pentru ceilalți.

Așa că sunt optimist cu privire la Grupul Visegrád și, cu siguranță, cu toții avem un interes puternic să-l facem să funcționeze împreună și să câștige din nou avânt. Numai pentru că ne confruntăm cu unele provocări în ceea ce privește Uniunea Europeană.

În cadrul conferinței din 18 aprilie de la Institutul Wacław Felczak din Varșovia, au fost prezentate rezultatele unui sondaj privind percepțiile reciproce ale polonezilor și maghiarilor. Se spune adesea că în interiorul lui V4, Polonia și Ungaria sunt națiuni foarte frățești și că ele sunt în esență forța motrice din spatele integrării regionale a Europei Centrale. Dar acele sondaje de opinie efectuate de CBOS din Polonia și Institutul Századvég din Ungaria arată că procentul maghiarilor care privesc pozitiv Polonia și polonezilor care privesc pozitiv Ungaria a scăzut destul de semnificativ în ultimul an de la începutul războiului din Ucraina, deși ei sunt încă majoritate. Asta nu îngrijorează?

Voi spune sincer că mă așteptam la rezultate mai proaste. Poate suna paradoxal, dar sunt chiar placut surprins de aceste rezultate. În ceea ce privește sondajul, care a fost realizat de think tank-ul Századvég din Ungaria, acesta a fost finanțat din surse maghiare, iar noi, la Institutul Felczak, am comandat cercetări privind opinia poloneză de la institutul CBOS. Deocamdată, am arătat doar o parte din rezultatele acestei cercetări și, în curând, vom dezvălui și alte aspecte ale acesteia, ocupându-ne în mare parte de Uniunea Europeană și de opiniile polonezilor și maghiarilor despre UE și despre problemele centralizării UE.

Știm deja din aceste sondaje că există o convergență foarte mare de opinii între polonezi și maghiari în acest sens, care poate să nu fi fost evidentă la această prezentare din 18 aprilie. Pentru ambele popoare, Uniunea Europeană ar trebui să rămână o uniune de state suverane, iar anumite aspecte, așa cum sunt consacrate în tratate, ar trebui să fie în afara sferei de decizie a Comisiei Europene. În acest domeniu, avem o convergență de opinii de 70-80 la sută.

Același lucru este valabil și pentru subiectele legate de credință și probleme de civilizație, de exemplu, când vine vorba de ideologia de gen. Și aceasta este o convergență nu numai între polonezi și maghiari, ci și, surprinzător, cu opinia publică din Franța, Spania și chiar din Germania. Se pare că politicienii spun adesea lucruri care diferă de ceea ce cred majoritatea oamenilor, iar vocile politicienilor sunt cele care ajung mai des la noi.

Voi da un alt exemplu dintr-un sondaj anterior pe care l-am făcut în țările V4: În Polonia; există percepția că Cehia este una dintre cele mai secularizate, atee societăți din Europa sau din Uniunea Europeană. Acest sondaj a arătat că cehii au un atașament foarte puternic față de drepturile fundamentale, valorile creștine și sărbătorile religioase și la un nivel chiar mai ridicat decât în ​​Polonia catolică.

Trăim în lumea modernă, poate nu într-o bulă, dar poate ceva ca un tunel: auzim ceva diferit de ceea ce recunosc cetățenii unor țări precum Franța, Germania sau Republica Cehă în anchetele sociologice.

Ați menționat că după alegerile din septembrie din Slovacia, un nou guvern ar putea fi format la Bratislava de către fostul prim-ministru Robert Fico. Fico, la fel ca Viktor Orbán din Ungaria, se opune trimiterii de arme în Ucraina. În plus, majoritatea slovacilor nu sprijină aceste livrări de arme nici către vecinul lor din est. Deci, ar putea Slovacia să meargă pe calea Ungariei în ceea ce privește abordarea ei față de războiul din Ucraina?

În primul rând, trebuie clarificat faptul că majoritatea țărilor Uniunii Europene asistă Ucraina la un nivel minim sau aproape minim. Acesta nu este doar cazul, de exemplu, al Ungariei, Austriei sau Croației, care refuză ajutorul militar. Sunt de acord cu opinia dumneavoastră că Slovacia va înceta, cel mai probabil, să mai furnizeze arme.

Cel puțin ca țară, din moment ce vedem ce se întâmplă în Bulgaria, de exemplu, unde guvernul spune un lucru și companiile de armament bulgare, totuși, furnizează Ucrainei arme și muniție. Deci, este posibil ca statul slovac să nu mai furnizeze arme letale, la fel cum Ungaria nu furnizează astfel de arme.

O altă problemă este care sunt aceste arme letale. Noi polonezii vorbim cu voce tare despre armele pe care le furnizăm Ucrainei, dar nu toate țările vor să vorbească despre asta, iar unele preferă să nu informeze despre anumite lucruri din cauza faptului că este un război, există o stare de urgență și, uneori, merită să nu informați cealaltă parte, în acest caz, Federația Rusă, despre aceste lucruri.

Cu toate acestea, trebuie amintit că principiile care guvernează o campanie electorală diferă de regulile politicii reale. Premierul Fico a arătat în repetate rânduri că este un social-democrat, dar și că are o abordare foarte pragmatică a politicii. Dacă atitudinea Poloniei, Regatului Unit și a Statelor Unite nu se va schimba, nici nu aș exclude ca atitudinea Slovaciei să nu se schimbe nici sub niciunul dintre aspectele sale, inclusiv în ceea ce privește ajutorul militar acordat Ucrainei.

Deci, poate să lăsăm deoparte acele dezacorduri legate de războiul din Ucraina în cadrul Grupului V4. Într-un moment în care, după cum știm, aceste diferențe există, într-o măsură mai mare sau mai mică, în ce domenii Grupul Visegrád încă funcționează bine și dă roade concrete? Publicul larg știe de obicei puține despre ceea ce se face la un moment dat și despre ce proiecte sunt în derulare.

Avem, de exemplu, problema drumurilor și autostrăzilor menite să asigure o legătură nord-sud foarte importantă, așa-numita Via Carpatia, care în prezent se construiește foarte intens, iar o mare parte a ei a fost deja finalizată. Grupul Visegrád este, de asemenea, un loc de consultare continuă. Este, într-un fel, un grup de lobby care încearcă să funcționeze în Uniunea Europeană, deși, din păcate, nu o face la nivelul pe care Benelux, sau Consiliul Nordic l-au făcut de ani de zile.

Adesea, nu știm cu adevărat ce se întâmplă, deoarece consultările dintre țările noastre nu sunt întotdeauna publice. Ne informăm reciproc despre poziții și despre ce suntem de acord și despre ce nu suntem de acord, ceea ce este foarte important. De exemplu, miniștrii responsabili de o zonă se întâlnesc înaintea summiturilor Uniunii Europene și își spun reciproc cum vor vota, iar acest lucru construiește încredere reciprocă chiar și atunci când nu există un acord între noi, într-o problemă.

Europa Centrală este o parte foarte bogată a lumii și (în) Uniunea Europeană. Progresul civilizației și al economiei de aici este incredibil de rapid, datorită și muncii grele a oamenilor de aici. Pe de altă parte, încrederea reciprocă este încă ceva în care, din păcate, suntem relativ slabi, deși se înregistrează progrese și în acest domeniu. Pentru noi, ar fi un lucru fatal dacă lăsăm disputele să domine agenda noastră într-un fel, dacă nu am coopera și am căde din nou victima politicii „împărți și stăpânește” urmată de bunăvoie de unele puteri occidentale și estice.

Vorbind despre asta, în septembrie anul trecut, comisarul polonez pentru agricultură a votat împreună cu alți membri ai Comisiei Europene suspendarea finanțării UE pentru Ungaria din cauza presupuselor preocupări legate de corupție și statul de drept. Acesta a fost primul caz în cadrul așa-numitului mecanism de condiționalitate „stat de drept”. Acest vot a marcat sfârșitul solidarității dintre Polonia și Ungaria în disputele lor cu Bruxelles-ul? Și comisarul Wojciechowski nu și-a împușcat propria țară în picior? La urma urmei, pentru toți era evident că Polonia va fi următoarea, iar utilizarea aceluiași mecanism împotriva Varșoviei a fost într-adevăr anunțată la începutul acestui an…

Voi lăsa această întrebare fără niciun comentariu. Aș spune, totuși, că cazurile individuale nu vor avea prioritate cu siguranță față de ceea ce este un anumit fenomen la nivelul Europei Centrale, adică ceea ce noi polonezii și totodată maghiarii numim prietenia de o mie de ani polono-maghiară. Această prietenie a fost confirmată de mai multe ori de-a lungul istoriei, inclusiv în vremuri atât de grele precum cel de-al Doilea Război Mondial.

Știu din conversațiile mele cu oameni care poartă povara responsabilităților și conduc activ politica statului maghiar că există conștientizarea unei anumite diferențe de opinie, dar în același timp, o dorință foarte puternică de a înțelege poziția noastră, care noi polonezii nu suntem întotdeauna capabili să explicăm bine. Există o anumită slăbiciune în politica de informare a țării noastre către lumea exterioară.

Nu că vreau să laud politica de informare a Ungariei, pentru că nu o pot lauda. De asemenea, este foarte slabă în ceea ce privește informarea celor din afară. Cred că foarte multe societăți, state și națiuni din Uniunea Europeană nu știu cu adevărat ce fac maghiarii. Acesta este, desigur, pe de o parte, rezultatul unei campanii de dezinformare, dar există, fără îndoială, o anumită incapacitate a maghiarilor de a conduce politica de informare, ceea ce nu este un lucru ușor în lumea modernă.

Mi s-a părut interesant faptul că guvernele Poloniei și Ungariei au avut un reprezentant la conferința privind rolul V4-ului în Uniunea Europeană din 18 aprilie. Înseamnă asta că dintre toți cei patru Visegrád, este guvernul Morawiecki și guvernul Orbán care sunt cei mai interesați de o astfel de reflecție astăzi?

A fost doar o coincidență că așa a fost cazul la această conferință. Nu aș trage nicio concluzie din acest fapt. Pe de altă parte, este de remarcat faptul că cea mai dură atitudine împotriva tentativelor de centralizare a Uniunii Europene a fost exprimată la această conferință nu de maghiari, nu de polonezi, ci de cehi.

În cele din urmă, aș dori să vă rog să ne explicați contextul înființării Institutului Waclaw Felczak în Polonia și a fundației sale soră, Fundația Waclaw Felczak din Ungaria, ambele concentrate pe cooperarea polono-maghiară. Când și în ce scop au fost înființate aceste instituții și ce fac ele?

Însuși numele institutului polonez și al fundației maghiare este un omagiu adus profesorului Waclaw Felczak, un soldat al statului polonez subteran în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A fost un curier care a traversat pe jos Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, făcând contrabandă cu oameni și transportând bani, microfilme și ordine de la guvernul polonez de la Londra pentru cei care luptau în Polonia; a purtat știri și în cealaltă direcție. Înființarea acestor două instituții surori a fost o decizie personală a lui Jaroslaw Kaczyński și Viktor Orbán în decembrie 2016. Instituțiile în sine au fost, desigur, înființate puțin mai târziu: a noastră la Varșovia în toamna anului 2018, iar Fundația Felczak din Budapesta cu putin mai devreme.

Suntem angajați în primul rând în activitatea de tineret, de la știință la educație, sport și cultură. În câteva zile, de la Budapesta va începe o cursă de ciclism pentru tineri bicicliști nu doar din Polonia și Ungaria, ci din toată Europa și chiar din afara Europei; Vor fi acolo și bicicliști americani. De asemenea, facem lucruri precum predarea poloneză în Ungaria și maghiară în Polonia.

În prezent, predăm limba maghiară în 19 licee din Polonia și la Universitatea Catolică din Lublin. Avem și un portal de știri, Kurier.plus , care explorează diverse subiecte din Ungaria în poloneză, din Polonia în maghiară și din Europa Centrală în general în engleză. De asemenea, organizăm întâlniri și conferințe precum cea din 18 aprilie, despre care am discutat mai devreme.

Trecem prin vremuri dificile, vremuri de război, dar și momente în care Europa Centrală este pe un drum ascendent, ceea ce poate să nu mulțumească pe toată lumea din Uniunea Europeană.

În acest context, cred că noi, la Institutul Felczak, adăugăm contribuția noastră minusculă la buna cooperare polono-maghiară și la cooperarea central-europeană în general, fără de care Europa și Uniunea Europeană în sine ar fi mult mai sărace.

Permiteți-mi doar să spun că peste o sută de câștigători ai Premiului Nobel vin din țările Europei Centrale, așa că nu avem de ce să ne fie rușine. Am avut o mare contribuție la istoria și prezentul Europei și a lumii.

Din motive pe care nu le pot explica, și noi, central-europenii, suntem foarte buni la gândirea strategică. La urma urmei, Zbigniew Brzezinski și Richard Pipes sunt și ei oameni care au venit din regiunea noastră, din Europa. Există o lipsă clară de astfel de oameni în Statele Unite în acest moment. Această țară mare și puternică este cea mai importantă democrație și o superputere maritimă și, pe de altă parte, poți vedea și simți uneori că are o anumită problemă cu gândirea strategică, cu gândirea, în general, mai ales pe termen lung.

Să vedem ce o să visez la noapte, mai îmi lipsește o singură piesă din marele puzzle al Înălțării. Poate, cine știe, mereu sperăm că bunul Dumnezeu o să ne deschidă mintea, pentru că mereu, mâine, este o altă zi!

HOROSCOP 9 mai 2023

BERBEC Astăzi, dezvolți o curiozitate pentru domenii necunoscute, care par interesante. Dar, mai bine, lasă excentricitățile, continuă pe drumul tău! Profita de acesta zi. Esti prea visator azi şi, crede-mă, este foarte bine. Te asteapta o perioada grea, cu multa munca, mai bine fă un plan de bataie. Esti plin de imaginatie azi si te simti usor si vesel fara prea multe motive.

TAUR Ceva neaşteptat, din fericire pozitiv, face să-ţi schimbi planurile. Programul se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Profita de acesta zi si iesi la plimbare cu cineva drag. Sigur, dacă nu plouă prea tare. Și plimbările prin ploieau romantismul lor! Esti, in continuare, intr-o perioada binecuvantata, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt.

GEMENI O zi ceva mai deosebită, în care tot ceea ce spui poate fi important. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente şi dovezi în favoarea celor afirmate de tine! Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii, jocuri şi sporturi. Nu că ar fi bănoase, dar sunt nostime. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter poți să dobândeşti mai multe avantaje.

RAC Viziunea ta despre viaţă, modul armonios cum vezi relaţiile sociale, te face să te înţelegi astăzi mai bine cu cei din jur, cu familia. Profită de situaţie şi discută unele probleme comune! Horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, in general. Proiectele tale de viitor sufera de un defect major – se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Sinceritatea te salvează astăzi în cursul dimineţii.

LEU Forţa morală, generozitatea şi curajul care te caracterizează te fac să escaladezi relativ uşor obstacolele de azi. Dar atenţie, eşti în carenţă de somn şi oboseala cronică îţi bate la uşă! Nu încerca să oferi motive şi explicaţii „politic corecte” ci relateză exact şi adevărat cum stau lucrurile. Sfârşitul zilei, adică seara, te gaseşte construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect, ceva cu multă distracţie – probabil că ieși în oraș cu tot tribul tău, chiar dacă plouă, este cu atât mai distractiv!

FECIOARĂ Nu tot ce este adevărat este necesar să fie făcut public, ţine minte şi așa poți evita multe neplăceri şi discuţii inutile. Astăzi discreţie în domeniul sentimental şi chiar puţină viclenie! Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar gonesti de linga tine si binevoitorii. Ia o gura de aer, numara in gind si rezolva singur. Astazi ceva nu va merge cum trebuie: sau o masina, sau un dispozitiv, sau un aparat. Atenţie să nu-ţi prinzi degetele! O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă – asta daca te lasa vremea capricioasa şi lenea ta cea mare!

BALANŢĂ Poţi convinge cu uşurinţă, aşa că nu ezita. Totuşi, evită semnele de foc, pentru că nu poți cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Evită cheltuielile mari! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Configuratia complexa a Cosmosului face sa ai impresii ca dintr-un caleidoscop. Când un entuziasm contagios, când în borcanul cu melancolie!

SCORPION Intri într-o periodă foarte aglomerată care nu este deloc pe placul tău şi te face să oftezi. Învaţă să delegi competenţele, adică sa-i mai pui şi pe alţii la treabă. Păstrează-ţi umorul! Esti mare meşter in a munci spre gloria altora. La sfarsit constati ca numai pe tine te doare capul si spatele, ba chiar si buzunarul. Nu e o zi tocmai uşoara pentru tine. Ca de obicei. Astazi poate scapi mai usor, te ajuta mai mult cei din jur si le esti chiar recunoscator.

SĂGETĂTOR Ziua poate fi plină de veşti. Dar fii atent cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele. Cu gândul la problemele cotidiene, poţi să uiţi ceva. Odihneşte-te, relaxează-te mai mult! Perioada îţi este favorabilă. Primeşti un cadou neaşteptat sau este vorba de o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Este timpul potrivit să finalizezi în condiţii bune proiectele care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Câştig moderat de bani şi noroc la joc, așa se spune, tu adaptează la cazul tău!

CAPRICORN Eşti decepționat pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Ia agenda, mobilul şi fă ordine, poți găsi şi oameni onorabili la care nu te-ai gândit până acum. Eşti tensionat şi nervos, ca mai toată lumea şi îţi sare ţandăra imediat. Trebuie să-ţi acorzi un răgaz. Chiar merită să te enervezi? Sigur că nu! Sfatul meu este să cauţi societatea prietenilor buni şi veseli aşa te vei simţi bine şi aşa poţi gestiona energia ta în sensul bun. Poate că vei fi pus în situaţia de a face anumite concesii, mai pe seară, dar care îţi pot deschide, în viitor, unele uşi care astăzi sunt închise.

VĂRSĂTOR Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul lucrează pentru tine! Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni. Posibile tensiuni neasteptate ca urmare a unor vesti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Tine numai azi. Maine o sa uiti! Conjunctura si vremea capricioasa, dar puternica in schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

PEŞTI Ai o dispoziţie schimbătoare. Şi o posibilă migrenă. Nu complica prea mult lucrurile la serviciu, sau unde activezi. Dcă nu poți ceva, amână, sau fă public, cere ajutor de la cei din jur! Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Foarte bune rezultate în domeniul artei, culturii şi al relaţiilor sociale. Ai ocazia să-ţi schimbi părerea despre o persoană din anturaj. În general circumstanţele zilei de astăzi, fie că este vorba de muncă sau de dragoste, îţi sunt favorabile, chiar dacă eşti puțin nemulţumit!