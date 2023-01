HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 5 ianuarie 2023. HAARP a funcționat din nou… 

5 ianuarie

Pe 5 ianuarie s-au născut Umberto Eco, Juan Carlos, Raisa Gorbaciova, DJ Bobo, George Calboreanu, Ion Numweiller III, Emil Gârleanu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii Teopempt, Teona, Singlitichia. Este Ajunul Bobotezei. Se posteşte, cine nu este bolnav, sau călător.

După cum am mai spus şi altădată, Ajunul Bobotezei este a doua mare sărbătoare a noului an, după Sf. Vasile. Repet, ca în fiecare an, așa se învață, repetiția este mama învățăturii, folclorul este mereu același, nu trebuie schimbat:

„Aşa cum se întâmplă în calendarul popular ziua care precede sărbătoarea propriu-zisă, „ajunul”, este chiar mai importantă decât sărbătoarea însăşi, atât prin numărul mare de practici magico-rituale, cât şi prin intensitatea sacralităţii ce se pogoară asupra ei. Din punctul de vedere ritual, sacralitatea ei se explică prin faptul că reprezintă ultima zi a sărbătorilor de iarnă, ziua în care se fac simţite cu deosebită forţă valenţele magice ale perioadei necurate de doăsprezece zile, deschise odată cu sărbătoarea Crăciunului. Că este aşa, ne putem da seama după numeroasele practici augurale şi propiţiatorii, ce se desfăşoară acum, ca şi în zilele precedente. Mai mult decât în prima zi a anului, în Ajunul Bobotezei se purifică vitele şi oamenii, se desfăşoară practici de stimulare a rodului de tot felul de peste an (colindul cu Kiraleisa), sunt acţionate numeroase tabuuri în vederea atingerii nivelului de bunăstare, sănătate şi rod necesare peste an.” Olteanu, CPR, pagina 33.

Cine posteşte în Ajunul Bobotezei are noroc (Gorovei). Cine spre ziua de Bobotează stă de priveghiu noaptea, vede cerurile deschizându-se şi orice ar cere i se dă de către Dumnezeu (Gorovei). În ajunul Bobotezei e rău de moarte, dacă aperi popa de căţei! (Gorovei).

Colindatul cu Kiraleisa. În ajun, sau de Bobotează colindătorii intră în curţile oamenilor şi înconjoară casele, garjdurile, ocoalele de animale, grădinile sunând din talăngi şi clopoţei, cu zarvă mare:

„Kiraleisa,

Spic de grâu,

Până-n brâu,

Roade bune,

Mană-n grâne!”

Dar, în această noapte, multe se fac şi se desfac, cine ştie ce şi cum! Solomonarii nu mănâncă, nici nu beau, până nu se înserează bine şi nu a trecut popa cu Botezul. Atunci, pe la miezul nopţii, cu o vărguţă de alun în mână, consacrată, ei repetă paşii pe care i-a făcut popa prin casă şi ciugulesc câte ceva de mâncare, din multele feluri aşezate pe o masă, dacă a gustat şi preotul din ele. Apoi fac ceea ce ştiu numai ei să facă, leagă, sau dezleagă, văd viitorul. (Olteanu, Marian).

Am citit un articol de la NASA, semnat de Tereza Pultarova. L-am considerat interesant, iată-l:

Unii oameni cred că HAARP a fost construit pentru a declanșa dezastre naturale, dar poate, de fapt, să ajute la salvarea Pământului, într-o zi.

Oamenii de știință au folosit o fostă unitate de cercetare militară din SUA, renumită pentru teoriile conspirației legate de controlul vremii, pentru a afla mai multe despre interiorul unui asteroid în trecere.

Programul de cercetare aurorală activă de înaltă frecvență (HAARP) este un complex de 180 de antene situate în Gakona, Alaska, capabile să trimită impulsuri radio puternice de înaltă frecvență către cer și nu numai. Construită de Forțele Aeriene ale SUA și Marina SUA în anii 1990, instalația a devenit un obiect al teoriilor conspirației, unii susținând că este folosită pentru a controla vremea sau pentru a provoca dezastre naturale, inclusiv cutremure.

În realitate, oamenii de știință civili și militari au folosit HAARP pentru a sonda ionosfera, regiunea superioară a atmosferei Terrei care interacționează cu plasma și radiația electromagnetică venită de la Soare. În anul 2015, instalația a fost transferată din proprietatea Forțelor Aeriene SUA către Universitatea din Alaska, Fairbanks, care a anunțat recent o serie de experimente care privesc dincolo de pătura gazoasă a Pământului.

Unul dintre aceste experimente, desfășurat la sfârșitul lunii decembrie, a implicat tragerea de impulsuri puternice de unde radio lungi către un asteroid care trecea pe lângă Pământ la o distanță dublă față de cea a Lunii la acel moment. Experimentul și-a propus să exploreze interiorul asteroidului, care ar putea ajuta într-o zi la proiectarea unei misiuni eficiente de salvare a Pământului în cazul în care acesta sau alta rocă spațială ar intersecta calea planetei noastre.

„Vom analiza datele în următoarele câteva săptămâni și sperăm să publicăm rezultatele în lunile următoare”, a declarat Mark Haynes, investigator principal al proiectului și inginer de sisteme radar la Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA din California de Sud, într-un comunicat. „Acest experiment a fost prima dată când a fost încercată o observare a asteroizilor la frecvențe atât de joase”.

Asteroidul, cunoscut sub numele de 2010 XC15, are un diametru de aproximativ 150 de metri și este clasificat ca potențial periculos, ceea ce înseamnă că se apropie ciclic de Pământ și ar putea, într-o zi, să lovească planeta.

Colectarea de date despre distribuția materiei în interiorul asteroidului ar putea ajuta inginerii să proiecteze o misiune de deviere mai eficientă, dacă ar fi vreodată nevoie de aceasta. NASA a testat o astfel de abordare în septembrie anul trecut, când sonda sa spațială Double Asteroid Redirection Test (DART) a schimbat cu succes orbita unui asteroid Dimorphos în jurul rocii sale spațiale părinte, Didymos. DART, însă, s-a izbit de Dimorphos, în timp ce controlorii săi de la sol abia știau câte ceva despre stânca cosmică.

Dacă planeta noastră natală ar fi într-adevăr în pericol, apărătorii săi ar dori să evite să intre în necunoscut, dobândind o înțelegere suficientă a asteroizilor înainte de a lansa rachete asupra lor.

În timpul experimentului, desfășurat pe 27 decembrie 2022, HAARP a continuat să tragă unde radio către 2010 XC15 timp de 12 ore. Antenele radio științifice, inclusiv cele operate de amatori din întreaga lume, au ascultat semnalele care s-au întors pentru a ajuta la înțelegerea mediului prin care semnalele au călătorit, precum și proprietățile asteroidului.

„Până acum am primit peste 300 de rapoarte de recepție de la comunitățile de radioamatori și radioastronomie de pe șase continente care au confirmat transmisia HAARP”, a declarat Jessica Matthews, managerul de program al HAARP.

Cele mai comune metode de studiere a asteroizilor implică fie telescoape optice, fie radiotelescoape care transmit radiații cu lungimi de undă mult mai scurte. Niciuna dintre aceste tehnici, însă, nu poate privi în interiorul unui asteroid, au spus cercetătorii în declarație. Telescoapele optice primesc doar informații vizuale de la lumina reflectată în mod natural de asteroizi, în timp ce impulsurile radio cu lungimi de undă mai scurte se reflectă pe suprafețele rocilor spațiale, dezvăluind doar informații despre formele lor exterioare.

Echipa HAARP a efectuat experiențe, în trecut, care au vizat Luna și cea mai mare planetă a sistemului solar, Jupiter.

Nu am acceptat niciodată teoriile conspiraționiste despre HAARP, poate unde am o formație tehnică și știu despre ce este vorba. Dar este loc destul pentru conspiraționiști, nimic nu este ceea ce pare a fi!

Poate ar trebui să avem și repere fixe de care suntem siguri. Cum este faptul că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 5 ianuarie 2023

BERBEC Poţi să depăşeşti problemele de astăzi prin mult calm şi o analiză riguroasă. Răbdare. Nu încerca marea cu degetul, nu te implica în domenii pe care nu le cunoști, chiar dacă ești solicitat! Te poţi consola cu proverbul „numai cine nu munceşte nu greşeşte”. Este o scuză bună pentru ziua de astăzi când scapi aproape orice din mână. Cei neîndemânatici au, însă, noroc la dragoste!

TAUR Fiind vorba despre nişte probleme financiare, poate de bani cheltuiţi aiurea, nu trebuie să înveninezi atmosfera! Fii plăcut, vorbeşte cu zâmbetul pe buze, propune soluții, nu căuta vinovați! Totuși, eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social.

GEMENI Conjunctura te ajuta să aduci logica carteziană în propriile gânduri. Încerci să rezolvi o situație mai dificilă. Stimulează capacitatea celor din jurul tău de a te susține în orice eventualitate. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un vin fiert, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

RAC Astăzi poţi să întâlneşti unele persoane pe care le asociezi cu perioade trecute din viaţa ta. Perioade plăcute sau, nu, dar ceea ce te uimeşte este nepăsarea lor, lipsa lor de orice reacţie! Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuiesc, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Altfel, eşti binedispus! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii!

LEU O zi plăcută în care poți să mai împingi la carul greu al timpului, să robotești la serviciu. Ai timp şi de o vorbă, pe net, sau chiar de vizite pe la prieteni. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Seară, neapărat, culturală!

FECIOARĂ Evită implicarea în discuţii cu semnele de foc, pot degenera în conflicte. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, în general, aspectate favorabil. Nu-ți schimba obiceiurile! Adevărul este că nu te poți schimba deloc, dar dacă ai abilitatea necesară, talent de actor, poți să imiți dinamica semnelor de foc, să joci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război!

BALANŢĂ Nu folosi economiile strategice, chiar dacă achiziția pe care o ai în vedere pare că este un chilipir. Nu promite nimic și nu te bucura prea devreme. Nimic nu este ceea ce pare a fi! Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

SCORPION Astăzi eşti nemulţumit de propriile limite, de cele impuse de societate, de reguli ipocrite şi legi ciudate. Nu declara fatalist “asta-i situaţia”, ci gândeşte-te cum să fii într-adevăr liber! Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

SĂGETĂTOR Încrederea în forțele proprii este cel mai bun alaiat în negocieri și tratative. Dimineaţa te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste, pe seară, te poate interesa. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru!

CAPRICORN O zi calmă, liniştită, în care recuperezi după tumultul sărbătorilor, sau al călătoriilor. Faci planuri pentru 2023, pe anotimpuri, în această zi a lui Jupiter. Drumurile nu sunt favorabile. Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure!

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să dai dovadă de organizare şi de tact şi să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Doar este vorba de domeniul sentimental, practică un egoism bine temperat! Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul tău, după cheltuielile de sărbători. Ai probleme cu banii. Tu, însă, ca un Vărsător isteţ, trebuie să te foloseşti cu iscusinţă de resursele pe care le ai de la părinţi, fraţi surori… dar NU te împrumuta de la bancă, cămătari și alți infractori!

PEŞTI Ai un oarecare procent de noroc şi astăzi trebuie să acţionezi imediat, fără reţinere şi false prejudecăţi. Visezi la o viață fără complicații și constrângeri. Visează în continuare! O parte din zodie se pregăteşte pentru cumpărături, unele supermarketuri oferă promoții joia. Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii!